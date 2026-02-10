Ojo con su vuelo: ¿en qué consiste el ‘plan tortuga’ de trabajadores de Migración Colombia?

La operación en los principales aeropuertos de Colombia, especialmente en El Dorado de Bogotá, se ha visto afectada por una serie de manifestaciones lideradas por el sindicato de trabajadores de Migración Colombia. Estas protestas han generado largas filas y retrasos significativos en los procesos de entrada y salida de pasajeros, poniendo en alerta tanto a las autoridades aéreas como a los viajeros internacionales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Óscar Guateque, presidente de la Unión Sindical de Trabajadores de Migración Colombia, manifestó que el conflicto con la entidad se inició en septiembre de 2025, acudiendo al Ministerio del Trabajo y Procuraduría, advirtiendo el incumplimiento de acuerdos y el rompimiento de comunicaciones con directivos de esa autoridad migratoria.



Entre las razones de la protesta, dijo, están algunas acciones regresivas de los derechos de los trabajadores por parte de las directivas de Migración, falta de dotación para los oficiales y la no realización del rediseño institucional, el cual incluye la obtención de una prima que reconozca el alto riesgo.



¿Qué es el ‘plan tortuga’ u operación reglamento?

El concepto de ‘plan tortuga’, técnicamente denominado por los trabajadores como operación reglamento, consiste en una ralentización deliberada de los procesos de control migratorio. En lugar de realizar las inspecciones de pasaportes con la agilidad habitual, los oficiales aplican de manera exhaustiva y estricta cada paso del manual y la guía de control migratorio.



Bajo condiciones normales, un oficial de migración puede tardar entre uno y dos minutos en procesar a un viajero. Sin embargo, bajo el plan tortuga, este tiempo puede triplicarse o cuadruplicarse, llegando a demorar hasta 20 minutos por pasajero en algunos casos. Según el presidente de otro de los sindicatos, Yeison Meza, un análisis detallado siguiendo estrictamente la ley puede elevar el tiempo de atención a 4 o 5 minutos por persona, lo que inevitablemente colapsa las zonas de embarque y desembarque cuando hay un alto flujo de vuelos.



Causas de las protestas: incumplimientos y crisis administrativa

De acuerdo con los sindicatos, el descontento de los trabajadores no es repentino; se fundamenta en lo que califican como un incumplimiento sistemático de los acuerdos laborales pactados con el gobierno nacional el 5 de diciembre de 2024. Entre las principales exigencias, explicó Meza, se encuentran:



Nivelación salarial y bonificaciones: los trabajadores reclaman el pago de una bonificación migratoria y una reestructuración de sus salarios que no se ha materializado.

los trabajadores reclaman el pago de una bonificación migratoria y una reestructuración de sus salarios que no se ha materializado. Reingeniería y ampliación de planta: según Meza, se acordó realizar un estudio para rediseñar la entidad y aumentar el número de funcionarios para cubrir la alta demanda, pero el sindicato denuncia que no hay avances reales.

según Meza, se acordó realizar un estudio para rediseñar la entidad y aumentar el número de funcionarios para cubrir la alta demanda, pero el sindicato denuncia que no hay avances reales. Falta de insumos básicos: explicó que la situación ha llegado a un punto crítico donde denuncian que no tienen uniformes nuevos desde hace dos años y que la entidad carece de presupuesto para elementos mínimos, como vasos de plástico para el café o el pago de servicios de aseo y seguridad en las regionales.

Además, el sindicato criticó la gestión de la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, señalando presuntos manejos no adecuados en nombramientos y una falta de gestión ante el Ministerio de Hacienda para conseguir los recursos necesarios que eviten la desfinanciación de la entidad.



Recomendaciones de Migración Colombia

Ante esta situación, las aerolíneas y las autoridades han emitido recomendaciones urgentes. Se sugiere a los pasajeros de vuelos internacionales llegar al aeropuerto con 4 o 5 horas de anticipación, en lugar de las 3 horas habituales. Aerolíneas como Avianca han empezado a ofrecer flexibilidad para el cambio de itinerarios sin penalidades para mitigar el impacto en los usuarios.

Publicidad

Por su parte, la administración de Migración Colombia ha activado un plan de contingencia que incluye el despliegue de 50 personas adicionales distribuidas en aeropuertos clave como Bogotá, Cartagena y Medellín para agilizar las filas.

NOTICIAS CARACOL