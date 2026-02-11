EN VIVO | Movilidad en Bogotá hoy 11 de febrero: hay inundaciones en Autonorte por fuertes lluvias

Por fuertes lluvias durante la tarde, las autoridades de Bogotá reportan novedades en movilidad este miércoles 11 de febrero. Hasta el momento se registran intensas granizadas que han provocado inundaciones en diferentes puntos de la autopista Norte y la carrera Séptima de la capital del país. Por lo anterior, las autoridades de Tránsito de Bogotá han solicitado a los conductores que vuelven hacia sus hogares durante esta hora pico no tomar estos corredores.

🌧️⚠️ Fuerte lluvia con granizada se registra a esta hora al norte de la ciudad.



Se recomienda por precaución NO tomar la Cra. 7 y Autonorte, estos corredores registra inundaciones en varios puntos.🚗



📲Únete a nuestro canal para conocer en tiempo real el estado de la movilidad. pic.twitter.com/fWKgTHK1gl — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 11, 2026

