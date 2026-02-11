En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
AIDA QUILCUÉ
FRENTE FRÍO
REINA DEL CARNAVAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / EN VIVO | Movilidad en Bogotá hoy 11 de febrero: hay inundaciones en Autonorte por fuertes lluvias

EN VIVO | Movilidad en Bogotá hoy 11 de febrero: hay inundaciones en Autonorte por fuertes lluvias

Las autoridades reportan inundación en varios puntos de la capital del país. De manera preliminar han sugerido no tomar vías como la Autopista Norte o carrera Séptima.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Lluvias en Bogotá
Las autoridades recomiendan no tomar corredores como la autopista Norte o carrera Séptima. -
Foto: suministrada a Noticias Caracol

Por fuertes lluvias durante la tarde, las autoridades de Bogotá reportan novedades en movilidad este miércoles 11 de febrero. Hasta el momento se registran intensas granizadas que han provocado inundaciones en diferentes puntos de la autopista Norte y la carrera Séptima de la capital del país. Por lo anterior, las autoridades de Tránsito de Bogotá han solicitado a los conductores que vuelven hacia sus hogares durante esta hora pico no tomar estos corredores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Movilidad Bogotá

Secretaria de Movilidad

Secretaria de Movilidad Bogotá

Transmilenio

Lluvias

Autopista Norte

Publicidad

Publicidad

Publicidad