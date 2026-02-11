Universidad Nacional confirma que decidió "acoger dignamente" los restos del sacerdote Camilo Torres.

La Universidad Nacional informó en un comunicado este miércoles que "decidió iniciar una intervención física" para "acoger dignamente" los restos del sacerdote y sociólogo Camilo Torres, los cuales habrían sido encontrados por la guerrilla del Eln el pasado 26 de enero. No obstante, el Instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha indicado que los análisis forenses aún continúan para verificar su identidad.

Torres falleció en 1966, a los 37 años de edad, en medio de un combate con el Ejército. Fue conocido como el 'Cura Guerrillero', pues fundó el Frente Unido, el cual le hacía oposición al Frente Nacional (conformado por el Partido Liberal y el Partido Conservador). También, es reconocido por fundar la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, por lo que el mismo Eln había solicitado que allí reposaran sus restos.

"El lugar que ocupa el padre Camilo Torres Restrepo (1929-1966) en la historia académica, social y cultural de la Universidad Nacional de Colombia es de gran relevancia. Sus contribuciones intelectuales fueron decisivas para nuestra Alma Mater, para la consolidación de perspectivas críticas en ciencias sociales y para la emergencia de un campo teórico latinoamericano de gran envergadura, como es la Teología de la Liberación", aseguró la institución académica.



Tras el supuesto hallazgo, el presidente Gustavo Petro indicó que se trata de un "sacerdote y revolucionario", y que su cuerpo "será respetado y depositado con honores" como fundador de dicha facultad. De hecho, el Presidente, en junio de 2024, aseguró tener en su poder la sotana del sacerdote, tras confirmar su procedencia científicamente.



En ese sentido, la Universidad Nacional recalcó que ha guardado "la esperanza de que en la capilla 'Cristo Maestro' de la Ciudad Universitaria de Bogotá reposen sus restos mortales; así lo atestigua la placa memorial ubicada hace 50 años en este espacio sacro, que simboliza la disposición permanente de la Universidad para salvaguardar su memoria. Esta intención se la hemos expresado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la persona buscadora, el padre Javier Giraldo Moreno S.J."

Por lo tanto, la institución ratificó que ya está alistando este espacio "si se llegan a confirmar los estudios médico-legales y forenses de identificación correspondientes" que confirmen que el hallazgo es de los restos del sacerdote. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal afirmó que está haciendo análisis forenses "para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo" y añadió que "no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención".



La historia de Camilo Torres en al Universidad Nacional

Camilo Torres nació en la ciudad de Bogotá en 1929, y en 1954 se licenció en Ciencias Sociales en Bélgica, luego de hacerse sacerdote. Regresó al país cinco años después tras el impacto de la Revolución Cubana, y luego ingresó como capellán y profesor a la Universidad Nacional y allí fundó la Facultad de Sociología. Desde entonces, el sacerdote habló de la posibilidad histórica del diálogo entre cristianos y marxistas.

En 1965, el cura creó el periódico Frente Unido, el cual solo tuvo 13 ediciones, pero que usó para plantear su plataforma revolucionaria. En julio de ese mismo año, durante el gobierno del expresidente Guillermo León Valencia, Torres acordó con el líder guerrillero Fabio Vásquez su ingreso al Eln. El 27 de julio celebró su última misa y dos meses después se terció por primera vez un fusil al hombro. Falleció en su primer combate con el Ejército, que tuvo lugar en un punto llamado Patio Cemento, del municipio de El Carmen de Chucurí, en Santander.

"Su trabajo académico e investigativo, combinado con su praxis social y comunitaria, le permitió conectar el ámbito científico con las realidades nacionales y, desde esa conexión inherente a la universidad pública, robustecer la investigación y la docencia universitaria en ciencias sociales y humanas", resaltó la Universidad Nacional.

