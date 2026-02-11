En vivo
BOGOTÁ  / VIDEO | Hombre que propinó golpiza a policía en Bogotá fue llevado a la cárcel; no aceptó cargos

VIDEO | Hombre que propinó golpiza a policía en Bogotá fue llevado a la cárcel; no aceptó cargos

El individuo se encontraba dentro de un centro asistencial cuando le hicieron la respectiva notificación. Un video fue clave.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 11 de feb, 2026
Este miércoles 11 de febrero, un juez envió al la cárcel al hombre que había sido capturado por agredir brutalmente a un policía en la ciudad de Bogotá. El sujeto, quien se encontraba en un centro de salud en el momento de su notificación y acusación correspondiente, no aceptó los respectivos cargos.

Esta serie de hechos que aconteció en la capital del país se presentó luego de que un hombre que vestía una gorra de color crema y chaqueta oscura abordara una patrulla de Policía y empezara a golpearla. Posteriormente, cuando un uniformado salió de la misma para afrontar al agresor, el mismo ciudadano violento empezó a golpearlo en repetidas ocasiones, provocando todo tipo de reacciones entre conductores y transeúntes que se movían por la zona.

Un video que logró registrar lo ocurrido pudo plasmar el momento narrado. En un semáforo de la localidad de Suba, un hombre, quien aparentemente se encontraba con una de sus manos herida, empezó a golpear una patrulla de Policía con evidente enojo en reiteradas ocasiones. En eso, el uniformado que conducía dicho vehículo se bajó del mismo e inmediatamente empezó a ser golpeado por el actual procesado, quien, pese a las intervenciones de algunos transeúntes, no cesaba de propiciar puños, patadas y otro tipo de ataques al agente de la ley, acorde con lo que se ve en el video, solo intenta cubrirse.

El video se publicó en redes sociales y provocó todo tipo de reacciones entre los espectadores. Debido a que tal caso se hizo viral, posteriormente la Polícia Metropolitana de Bogotá se pronunció al respecto y dio a conocer las medidas que se estaban llevando a cabo en contra del agresor. Teniendo en cuenta la información suministrada por el coronel Julio César Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, el disgusto del agresor habría ocurrido cuando, tras haber hecho una maniobra inapropiada, este recibió un llamado de atención por parte del agente.

"Se desplazaba esta persona [la agresora] y hace una maniobra inapropiada. En ese momento, un uniformado que se desplazaba sobre la zona le hace un llamado de atención, procediendo este sujeto a bajarse y a empezar agresiones inicialmente contra la patrulla de Policía. Posteriormente, emprende las agresiones contra nuestro uniformado", explicó el comandante Botero.

Noticias Caracol pudo conocer que, previamente a este hecho, el hombre que deberá responder por la serie de ataques propiciados contra el policía contaba con un proceso por hurto agravado, por el cual lo absolvió la justicia.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

