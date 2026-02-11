Video | Gran incendio en una fábrica de colchones en Soacha causó pánico: así lograron controlarlo

Un incendio de grandes proporciones se presentó en el municipio de Soacha, Cundinamarca, durante la noche del martes 10 de febrero, en una fábrica que almacenaba colchones. En redes sociales se difundieron imágenes del humo saliendo de la edificación, ubicada en el sector de La Despensa.

Varios de los testigos, según se ve en videos compartidos por los usuarios, empezaron a sacar rápidamente los colchones presentes en la bodega mientras se intentaba apagar el fuego. Al lugar llegaron unidades de Bomberos Oficiales Soacha, Bomberos Voluntarios Soacha y la Policía Metropolitana de Soacha, quienes acordonaron el lugar mientras atendían la situación.

"De manera inmediata, nuestras unidades se desplazan al lugar, donde se evidencia un trabajo articulado con el Cuerpo Oficial de Bomberos, realizando labores de control y extinción total del incendio. El incidente se presentó en una fábrica de colchones, logrando la mitigación del riesgo y evitando su propagación a estructuras aledañas", indicó el Cuerpo de Bomberos voluntarios de Soacha unas horas después de llegar al sitio de la emergencia, hacia la una de la mañana de este miércoles.



Afortunadamente, a pesar del tamaño de la conflagración, que causó pánico en los habitantes de Soacha, no se reportaron lesionados ni víctimas fatales, aunque el lugar terminó con pérdidas considerables. Por el momento, se están investigando las causas del incendio en esta fábrica.

En la noche del 10 de febrero se registró un incendio estructural en una fábrica de colchones en #Soacha. Bomberos atendieron la emergencia y la controlaron oportunamente. El CMGRD confirmó liquidación total (100 %), sin afectación a viviendas cercanas ni personas lesionadas. pic.twitter.com/lyCN03xLNm — Gestión del Riesgo de Cundinamarca (@RiesgosCundi) February 11, 2026

El mismo martes, según informó la Unidad Administrativa Especial Para La Gestión Del Riesgo De Desastres de Cundinamarca en su cuenta de X, se atendieron incendios forestales en Soacha (sector El Vínculo) y en Nemocón (vereda Checua). "PMU instalado en Nemocón. Bomberos oficiales y voluntarios, y Defensa Civil de Cundinamarca en control de los eventos. Activado los Sistemas Municipales de Gestión del Riesgo", indicó el organismo.

Unas tres horas después, se indicó que los incendios se encuentran controlados y liquidados, y actualmente las unidades en terreno realizan control de puntos calientes y verificación de hectáreas afectadas.

Esta emergencia se suma a la reportada el pasado 9 de febrero en el conjunto residencial el barrio San Mateo en Soacha. La comunidad alertó sobre la propagación del fuego. "Bomberos Oficiales Soacha realizó control, extinción y refrigeración del incendio, minutos más tarde llegaron Bomberos Voluntarios Soacha, haciendo un trabajo artículo para verificación de condiciones de seguridad", indicaron las autoridades.

