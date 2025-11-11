Reportan explosión en avenida Ciudad de Cali de Bogotá que habría dejado un muerto y un herido

Hace pocos minutos se presentó una explosión en el sector de las Américas con avenida ciudad de Cali, más exactamente sobre la calle Sexta con carrera 87A en sentido oriente occidente. la información preliminar de las autoridades que conoció Noticias Caracol señala que, por el momento, este incidente habría dejado un herido y un muerto.

Al parecer, los hechos ocurrieron cuando unos habitantes de calle, debajo de un puente, habrían estado manipulando una granada de fragmentación que explotó accidentalmente. Frente a lo anterior, las autoridades de Tránsito informaron a los conductores que se deben tomar vías alternas, pues hay afectación vial en los siguientes puntos:



Av. Cali en sentido Norte - Sur.

Av. Américas, sentido Oriente - Occidente.

Av. Guayacanes, sentido Norte - Sur.

"Por explosión en la calle 6 con carrera 87A, en sentido Oriente - Occidente. Se presentan afectación viales en: Av. Cali, sentido Norte - Sur. Av. Américas, sentido Oriente - Occidente. Av. Guayacanes, sentido Norte - Sur", se lee en el comunicado de las autoridades.

Noticia en desarrollo...