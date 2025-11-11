En vivo
BOGOTÁ
Reportan explosión en avenida Ciudad de Cali de Bogotá que habría dejado un muerto y un herido

Reportan explosión en avenida Ciudad de Cali de Bogotá que habría dejado un muerto y un herido

Las autoridades se encuentran investigando las causas y circunstancias de lo ocurrido. Esto es lo que se conoce hasta el momento.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Escena del crimen
Imagen de referencia. - Foto:
Archivo

