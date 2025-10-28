Patrullero de la Policía de Kennedy fue condenado por quedarse dormido en el turno: esta fue la pena

La Fiscalía General Penal Militar y Policial, entidad encargada de asumir las investigaciones y formular las acusaciones que dispone el Código Penal Militar, dio a conocer un nuevo fallo en contra de un miembro de la Policía Nacional, quien fue condenado por incumplir sus funciones en el cargo al dormirse durante el trabajo.

Se trata de un patrullero de la Policía Nacional adscrito a la Estación de Policía de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El uniformado, identificado con los apellidos Ramírez Delgado, fue condenado a seis meses de prisión por los hechos. "Como resultado de la investigación y la recolección de pruebas, la Fiscalía 2419 de Conocimiento imputó al patrullero", se lee en un comunicado de la entidad.

El patrullero de la Estación de Policía Kennedy fue sorprendido el pasado 2 de julio de 2025 incumpliendo sus funciones. "La labor investigativa fue determinante para documentar que el patrullero se encontraba durmiendo, dejando en vulnerabilidad la seguridad del puesto", aseguraron en el texto.



Condena contra patrullero por quedarse dormido en el trabajo

De acuerdo con la entidad, el proceso judicial en contra del patrullero avanzó con celeridad. "Demostrando la efectiva articulación entre la Policía Judicial y el ente acusador, lo que culminó en la formalización de un preacuerdo el pasado 21 de agosto de 2025. Finalmente, el día 10 de octubre de 2025 la Juez 1302 de Conocimiento impartió legalidad y condenó al señor Patrullero Ramírez Delgado como responsable del delito de Abandono del Puesto, imponiéndole una pena de 6 meses de prisión".



El pasado mes de julio la Fiscalía Penal Militar y Policial había confirmado la condena de otro miembro de la Policía Nacional por incurrir en el mismo delito. Se "condenó al soldado bachiller Tomás Pérez Libreros (...) La investigación de la Fiscalía 2427 Penal Militar y Policial de Conocimiento estableció que Pérez Libreros abandonó su puesto de vigilancia en la base militar del municipio de Norcasia (Caldas), y horas después fue sorprendido durmiendo".

La entidad señaló que el uniformado fue ubicado por su superior, quien procedió a despertarlo y llamarle la atención. "Según la investigación, el puesto que abandonó tenía alta importancia, dado que está ubicado junto a un camino que conecta con las vías internas de la empresa de generación de energía Isagen; y dicha base militar tiene como una de sus funciones custodiar la Hidroeléctrica La Miel", aseguraron en un comunicado.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL