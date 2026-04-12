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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan la desaparición de seis personas en el cerro Monserrate de Bogotá: esto se sabe

Reportan la desaparición de seis personas en el cerro Monserrate de Bogotá: esto se sabe

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda durante la noche de este domingo para dar con el paradero de los visitantes. Estas son sus identidades.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Imagen de referencia.
Alcaldía de Bogotá

Un grupo de personas que visitaron el cerro Monserrate, de Bogotá, fueron reportadas como desaparecidas este domingo. Autoridades como Policía Metropolitana y Bomberos llevan a cabo operaciones de búsqueda en inmediaciones de la montaña para intentar dar con el paradero de estos visitantes.

Según conoció Noticias Caracol, seis personas iniciaron un recorrido sobre los senderos de este punto en horas de la mañana de este 12 de abril. Las alertas se encendieron cuando el familiar de uno de los integrantes del grupo reportó que había perdido comunicación con su allegado a las 11:00 a. m. Al momento de recibir el reporte, la Policía de Carabineros dio inicio a labores de búsqueda por los caminos habilitados del sector. Sin embargo, no lograron ubicar a las personas extraviadas.

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Por eso, las autoridades desplegaron más capacidades para continuar la búsqueda por la noche de este mismo domingo. Bomberos de Bogotá de las estaciones de Chapinero y Centro Histórico dispusieron de Equipo Técnico Especializado de Aeronaves No Tripuladas SART. La Policía, por su parte, realiza patrullajes aéreos con el Halcón para intentar dar con el paradero.

Las identidades de las personas extraviadas

Según confirmó la Policía a este medio, se trata de cuatro menores de edad y dos adultos los que decidieron emprender este paseo tan característico durante la mañana del domingo. Los nombres y descripciones de estas personas no han sido revelados por parte de las autoridades.

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Los senderos de Monserrate cuentan con monitoreo por parte de Carabineros y otras entidades en estas jornadas en las que miles de personas deciden subir a pie hasta el santuario; sea por motivos religiosos, turísticos o deportivos. Al tratarse de los cerros orientales, las autoridades siempre han sido enfáticas con quienes deseen ascender a estos puntos que siempre transiten los caminos autorizados para evitar perderse en el camino y otros incidentes relacionados.

NOTICIA EN DESARROLLO

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