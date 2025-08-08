Reportan trancón entre la avenida Cali y Las Américas de Bogotá: transmilenios están demorados

A las 6:07 de la mañana de este viernes, 8 de agosto de 2025, la empresa de Transmilenio reportó en sus canales oficiales que hay un gran trancón entre las avenidas Cali y Las Américas, en el suroccidente de Bogotá, razón por la que hay afectaciones en el servicio de Transmilenio del Portal Américas. En redes sociales hay varias quejas sobre demoras en la llegada de alimentadores y buses rojos. Incluso, señalan que el caos en la movilidad se presenta desde las 4:30 de la madrugada.

"Se presenta alta congestión vehicular en la avenida Las Américas con avenida Ciudad de Cali, en ambos sentidos, lo que genera afectación en la operación del Portal Américas", informó Transmilenio. "Una hora después se les ocurre avisar, si hay alta congestión vehicular. ¿Por qué no crean planes de acción? ¿Por qué no avisan en el momento?", "Más de una hora esperando Transmilenio", comentaron en la red social X.

Se presenta alta congestión vehicular en la avenida Las Américas con avenida Ciudad de Cali, en ambos sentidos, lo que genera afectación en la operación del Portal Américas. pic.twitter.com/KmlpMvFRz6 — TransMilenio (@TransMilenio) August 8, 2025

El Portal Américas es uno de los nodos más importantes del sistema Transmilenio, conectando a miles de usuarios provenientes de localidades como Kennedy y Bosa. La congestión en esta zona no solo afecta la operación de los buses troncales, sino también la frecuencia de los alimentadores que movilizan a los pasajeros desde los barrios periféricos hacia el portal.

La demora en los servicios ha generado acumulación de pasajeros en estaciones como Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Mandalay. En algunos casos, los usuarios han optado por caminar largas distancias para encontrar rutas zonales o alternativas de transporte informal que les permitan llegar a sus destinos.

Aunque no se ha confirmado una causa única, el trancón parece estar relacionado con el alto volumen vehicular en la zona, sumado a obras de infraestructura que se adelantan en la avenida Ciudad de Cali. Estas intervenciones incluyen adecuaciones para mejorar el flujo de buses articulados, lo que ha implicado cierres parciales y desvíos que afectan la circulación normal.

