En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Muere Jane Goodall, pionera en el estudio de chimpancés y voz incansable por la naturaleza

Muere Jane Goodall, pionera en el estudio de chimpancés y voz incansable por la naturaleza

La científica falleció por causas naturales mientras se encontraba de gira en California.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Jane Goodall
La científica murió a los 91 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad