¿Cómo va el concierto de Luis Alfonso en Bogotá? Se conoce documento de Secretaría de Gobierno

El panorama de los eventos de música en vivo en Bogotá está generando muchas preguntas a los fanáticos de los artistas que tienen programados conciertos en la ciudad, luego de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro. Sin embargo, el tema de permisos para este tipo de eventos suele ser un proceso que no ven los asistentes y en el que se pueden presentar demoras y errores.

Noticias Caracol conoció la resolución 1349 de la Secretaría de Gobierno en la que el Distrito negó en primera instancia el pasado 18 de septiembre la autorización del concierto de Luis Alfonso en el estadio El Campín. El evento llamado 'El festival más contentoso',está programado y sigue en pie según la promotora para este sábado 4 de octubre.

La resolución indica que hacen falta algunos documentos y conceptos favorables de algunas autoridades para llevar a cabo el evento. Algunos de esos conceptos son: el SUGA, concepto de Alcaldía Local, IDIGER, Bomberos, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad y Policía Metropolitana de Bogotá.



De la misma forma, este medio se comunicó con una fuente de Secretaría de Gobierno que confirmó que a la fecha (1° de octubre) los organizadores del evento "no han subsanado" los documentos requeridos para la realización del evento el próximo 4 de octubre. También aclaró que la empresa a cargo tiene hasta el viernes 3 de octubre para obtener los documentos favorables y el respectivo permiso para el evento.

Noticia en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL