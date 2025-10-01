En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Concierto Guns N' Roses en Vive Claro, en duda: Distrito niega en primera instancia la autorización

Concierto Guns N' Roses en Vive Claro, en duda: Distrito niega en primera instancia la autorización

Según una resolución de la Secretaría de Gobierno, que se basó en informes desfavorables de Salud, Movilidad, Bomberos e IDIGER, los promotores no cuentan con la documentación completa para autorizar la realización del evento, previsto para el próximo 7 de octubre.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 1 de oct, 2025
Guns n Roses
Guns N' Roses volverá a Colombia -
Foto: AFP

