Concierto Guns N' Roses en Vive Claro, en duda: Distrito niega en primera instancia la autorización

El concierto de la emblemática banda de rock Guns N' Roses en Bogotá, en Vive Claro, está en duda. Según la resolución 1425 de la Secretaría de Gobierno, el Distrito negó en primera instancia la autorización del evento que se tiene previsto para este 7 de octubre, precisamente en el mismo recinto donde se canceló el sábado el concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar. El documento señala que para el concierto de Guns N' Roses hacen falta conceptos favorables de las autoridades: el IDIGER, la Policía, Movilidad y Bomberos de Bogotá.

Al tratarse de una decisión en primera instancia, los promotores del evento tendrán hasta este jueves 2 de octubre para presentar o subsanar esos conceptos y que el Distrito verifique y emita una nueva determinación sobre el concierto. Así las cosas, de momento el concierto no está cancelado. En todo caso, el evento sí queda en duda, pues aún no está claro si alcanzará a presentar esa documentación. Cabe anotar que fue el del IDIGER el concepto que provocó la cancelación de Kendrick Lamar.

Noticias Caracol se comunicó con Ocesa Colombia, dueños del escenario Vive Claro, y aseguraron que hasta ahora no han sido notificados sobre esta decisión de la Secretaría de Gobierno. Precisamente, este martes la empresa promota le confirmó a este noticiero que, en efecto, todavía faltan algunos permisos por parte del IDIGER para llevar a cabo este concierto y afirmaron que "todos los documentos están radicados y los estamos esperando a ellos".



Noticia en desarrollo.