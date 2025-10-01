En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Denuncian que dos colombianas que iban en flotilla Global Sumud fueron detenidas: Petro se pronunció

Denuncian que dos colombianas que iban en flotilla Global Sumud fueron detenidas: Petro se pronunció

El barco 'Alma' intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. "Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu", indicó Petro.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Denuncian que dos colombianas que iban en flotilla Global Sumud fueron detenidas: Petro se pronunció
Denuncian que dos colombianas que iban en flotilla Global Sumud fueron detenidas: Petro se pronunció
AFP / Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad