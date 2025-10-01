Denuncian que dos colombianas que iban en flotilla Global Sumud fueron detenidas: Petro se pronunció

Luego de que se denunciara que el barco 'Alma', que hace parte de la flotilla Global Sumud, fue interceptada en aguas del Mediterráneo por la Armada israelí, se conoció un comunicado de la comisión de Colombia afirmando que dos colombianas, llamadas Manuela Bedoya y Luna Barreto, habrían sido detenidas por el gobierno de Netanyahu.

"Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados", indicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

