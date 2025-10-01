Pico y placa en Bogotá funcionará así en octubre de 2025: la rotación para este mes

La medida del pico y placa en Bogotá sigue vigente en la ciudad como parte de las estrategias para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire. Durante el mes de octubre de 2025 la restricción se mantiene sin cambios y operará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos particulares.

Para los conductores que lo deseen, la alternativa de pico y placa solidario permite que paguen una tarifa para circular sin restricción. El trámite es digital, se realiza a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad y puede solicitarse por día, mes o semestre. Tenga en cuenta que la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá emitió una alerta oficial dirigida a los ciudadanos que realizan el trámite del pico y placa solidario, advirtiendo sobre la existencia de 45 sitios web falsos que ofrecen este servicio de manera fraudulenta.

El esquema de pico y placa en Bogotá funciona de acuerdo con la última cifra del vehículo automotor y funciona de la siguiente manera:



Días impares : pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

: pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Días pares : pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Con base en esta rotación, así queda el pico y placa en Bogotá para cada día del mes de octubre de 2025:



Semana del 1 al 5 de octubre

Miércoles 1 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 2 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 3 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 4 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 5 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 6 al 12 de octubre

Lunes 6 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 7 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 8 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 9 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 10 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 11 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 12 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 13 al 19 de octubre

Lunes festivo 13 de octubre: Aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Martes 14 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 15 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 16 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 17 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 18 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 19 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 20 al 26 de octubre

Lunes 20 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 21 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 22 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 23 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 25 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de octubre: No aplica la medida pico y placa.

Semana del 27 al 31 de octubre

Lunes 27 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 28 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 29 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 30 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 31 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Vehículos exentos de pico y placa en Bogotá

Algunas categorías de vehículos no están obligados a cumplir con el pico y placa en Bogotá o pueden estar exentos de la medida, entre estos aplica:



Vehículos eléctricos e híbridos registrados ante la Secretaría de Movilidad.

Transporte escolar, de emergencia, diplomáticos y de personas con discapacidad.

Vehículos con permiso vigente de pico y placa solidario.

