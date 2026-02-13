El recuerdo de hermana de Miguel Uribe con empresario asesinado Gustavo Aponte: "Rezó con nosotros"

La tarde del miércoles 12 de febrero, la calma en el sector de la calle 85 con carrera Séptima de la capital colombiana se rompió tras un ataque directo contra el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su guardaespaldas, Luis Gabriel Gutiérrez. Ambos fueron interceptados por un sicario justo cuando abandonaban las instalaciones del gimnasio Bodytech ubicado en ese mismo punto, quien los dejó heridos de muerte y se dio a la fuga. Según los reportes policiales, el agresor, vestido curiosamente de traje, pasó desapercibido y aguardó estratégicamente durante 15 minutos antes de perpetrar el crimen, lo que sugiere una operación planificada con frialdad.

A eso de las 3:45 p. m., las cámaras de vigilancia registraron el caos generado por las detonaciones del arma de fuego del homicida, que provocaron la huida de los transeúntes. El ataque, acorde con los datos preliminares que se tienen, se ejecutó de forma sistemática: primero, el sicario atacó al escolta (un expolicía), quien recibió los disparos iniciales, y luego al empresario Aponte, atacado mientras aún vestía ropa deportiva tras su rutina de ejercicio.

Aunque integrantes del gimnasio al que pertenecía Aponte y los servicios de emergencia actuaron con rapidez y trasladaron a los heridos a la Clínica del Country con el apoyo de civiles presentes, los médicos confirmaron que ambos ingresaron al centro asistencial sin vida a las 4:10 de la tarde. Por su parte, el sicario logró escapar a pie hacia la carrera Séptima, en donde un cómplice en motocicleta lo esperaba para huir. El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, enfatizó que la evidencia visual confirma un plan meticuloso, desde el disfraz del atacante hasta la ubicación estratégica del vehículo de escape.



El pronunciamiento de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, tras asesinato

Tras el asesinato de este importante emprsario, María Carolina Hoyos, hermana del asesinado senador Miguel Uribe Turbay y víctima de la violencia en Colombia, lamentó lo ocurrido y se refirió a la cercanía que tuvo este hombre durante los momentos en los que su pariente se encontraba en la UCI de la clínica Fundación Santa Fe. "A Gustavo Aponte lo acaban de asesinar al norte de Bogotá. Mi familia y yo sentimos un dolor profundo. Fue profundamente solidario con nosotros durante los meses del calvario en la UCI tras el atentado contra mi hermano. Nos llevó la Virgen María varias veces a la clínica. Rezó con nosotros", escribió desde su cuenta de Instagram.



En su emotivo mensaje, Hoyos se refirió a dos recuerdos que mantiene presentes sobre Aponte. La primera vez, cuando entró junto a ella a la unidad de cuidados intensivos en la que estaba Miguel con una figura de la Virgen María y, la segunda, cuando, tras la muerte del exsenador, fue a la casa de su familia con la misma imagen para rezar y "pedir consuelo y su amor".



"Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor", recuerda.

Hoyos se refirió a Aponte como "un hombre de convicciones" con profunda religiosidad. "Su amor por la Virgen María fue el puente que lo unió a muchas familias, entre ellas la nuestra", dijo la también periodista.

Al final de su mensaje, Hoyos volvió a lamentar la situación de violencia que, día tras día, sigue apagando tantas vidas en Colombia. La ermana de Miguel, otro hombre asesinado bajo circunstancias similares a las de Aponte, envío mensajes de solidaridad a las familias del empresario y de su escolta. "Su fe no buscaba protagonismo. Buscaba servir. No es aceptable que en Colombia sigamos enterrando hombres jóvenes y buenos. No es normal que las familias se desintegren por la violencia. Toda mi solidaridad con su familia y con la familia de su escolta", dijo.

