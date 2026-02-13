En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Trancón por la calle 80 en los límites de Bogotá por accidente de tránsito que dejó un fallecido

Trancón por la calle 80 en los límites de Bogotá por accidente de tránsito que dejó un fallecido

Un accidente de tránsito que terminó con una víctima fatal ocasionó un trancón en la salida de Bogotá por la calle 80. Las autoridades hacen presencia en el sitio y recomiendan vías alternas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de feb, 2026
Trancón por la calle 80 en los límites de Bogotá por accidente de tránsito que dejó un fallecido
El accidente se dio en los límites del distrito con la Sabana.
Bogotá Tránsito

En la mañana de este viernes 13 de febrero se registró un grave accidente de tránsito por el corredor de la calle 80, en los límites de la ciudad de Bogotá con la Sabana. El hecho fue reportado por Bogotá Tránsito, cuenta a cargo de la Secretaría de Movilidad que se dedica a comunicar los hechos en las vías de la capital. El siniestro ocasión un trancón.

Sobre las 5:27 a. m., Bogotá Tránsito reportó lo siguiente: "Siniestro vial con fatalidad en los límites del Distrito, ingresando a la ciudad por el corredor de la Calle 80, entre tractocamión y ciclista". Asimismo, las autoridades recomendaron tomar rutas alternas, como la calle 13 o dirigirse hacia la localidad de Suba y en caso de requerir salir de la ciudad hacerlo por la vía que comunicado con el municipio de Cota. La Policía de Tránsito y el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad hacen presencia en el punto.

A las 5:56 de la mañana, la cuenta Bogotá Tránsito efectuó una actualización de la situación. "A la hora afectación carril número dos, se generan medidas de gestión de tráfico por parte de la Policía de Tránsito y Grupo Guía (...) Ya tenemos una afectación considerable para los vehículos que ingresan a la ciudad, también se tiene afectación de la salida a la ciudad sobre el corredor de la calle 80. Ya tenemos un aforo alto, considerable en la zona (...) Se generan medidas de gestión de tráfico para mitigar la afectación que genera aquí el siniestro con fatalidad. Todavía no tenemos unidades de criminalística en el punto", dijo uno de los agentes que atiende la situación.

El Grupo de Criminalística realiza labores de investigación en los límites del Distrito de acuerdo con el informe de Bogotá Tránsito de las 6:32 de la mañana. "Tenemos acompañamiento por parte de SETRA (Seccional de Tránsito y Transporte) y DITRA (Dirección de Tránsito y Transporte) en el punto".

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

