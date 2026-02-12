Así identificaron a implicado en sicariato contra empresario Gustavo Aponte y su escolta en Bogotá

Tras analizar más de 50 horas de grabaciones, investigaciones de la Sijín de Bogotá lograron identificar a uno de los 3 delincuentes que participaron en el sicariato contra un empresario del sector arrocero y su escolta, en el norte de la capital del país. Los fallecidos en este ataque, el empresario Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, recibieron varios impactos de bala a las afueras de un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima y fallecieron al poco tiempo por la gravedad de las heridas.

Tras evaluar las pruebas de video y recolectar la información disponible, las autoridades han podido establecer preliminarmente que en el acto sicarial participaron tres delincuentes, quienes se movilizaron en dos motocicletas. El primero de ellos era un campanero, aquel que, tan pronto llegaron el empresario y su escolta al centro deportivo (hacia la 1:30 p. m. aproximadamente), se parqueó frente a sus instalaciones para notificar cualquier movimiento de ambas víctimas.

El escolta Gutiérrez se ubicó en la entrada del gimnasio, al cual se accede subiendo una rampa, y esperó al sujeto por alrededor de dos horas. Pasado aquel tiempo, a las 3:40 de la tarde, el guardaespaldas vio salir a Aponte de su entrenamiento y lo acompañó a bajar la rampa para ingresar al vehículo que los esperaba en la parte inferior de las instalaciones del gimnasio. En eso, el campanero envió la señal para que el sicario, quien vestía de traje formal y se ubicaba sobre la carrera séptima a pocos metros del establecimiento deportivo, caminara hacia el objetivo.



El sicario caminó unos 15 metros aproximadamente y logró identificar a sus víctimas, quienes ya estaban por ingresar al vehículo; inmediatamente, el falso ejecutivo desenfundó su arma, apuntó contra Aponte y le disparó a quemarropa en una oportunidad. Antes de que pudiera reaccionar, el escolta Gutiérrez también recibió otros dos impactos de bala que lo dejaron herido de muerte.



Tras cometido el delito, el sicario huyó nuevamente hacia la carrera Séptima, en donde lo esperaba el otro motociclista implicado en el asesinato. Al tiempo, trabajadores del gimnasio intentaban reanimar a las víctimas de este acto mientras decenas de transeúntes se reunían en torno a la escena del crimen. Aunque la ambulancia logró trasladar a ambos sujetos a la clínica del Country, hacia las 4:10 de la tarde, hora en la que ambos llegaron a las instalaciones, se reportó que estos ya se encontraban sin signos vitales.



Relatos y testimonios tras la tragedia

Tras el violento suceso, los allegados de las víctimas han compartido detalles sobre la vida y el carácter de los fallecidos. Miguel Ángel Gutiérrez, cuyo hermano prestaba servicios de seguridad, explicó que su vínculo laboral con el empresario Aponte "llevaba cuatro o cinco años". Según su testimonio, aunque el esquema de protección contaba con más integrantes, "se turnaban para el esquema de seguridad con él", razón por la cual, durante el incidente, "mi hermano estaba solo con don Gustavo".

La familia del escolta asegura que no habían señales de peligro inminente. Miguel Ángel enfatizó que Luis Gabriel "nunca nos manifestó que tuvieran amenazas, por eso se nos hace muy extraño esto tan repentino, es algo de no creer". Asimismo, destacó la calidad humana de ambos, señalando que eran "buenas personas porque mi hermano decía que él era muy devoto de la Virgen, él también, entonces no entendemos".

La figura de Gustavo Andrés Aponte también fue recordada por María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay. Ella destacó que el empresario “fue profundamente solidario con nosotros durante los meses del calvario en la UCI tras el atentado contra mi hermano. Nos llevó la Virgen María varias veces a la clínica. Rezó con nosotros”.

"Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor. Era un hombre de convicciones. Su amor por la Virgen María fue el puente que lo unió a muchas familias, entre ellas la nuestra. Su fe no buscaba protagonismo. Buscaba servir. No es aceptable que en Colombia sigamos enterrando hombres jóvenes y buenos. No es normal que las familias se desintegren por la violencia. Toda mi solidaridad con su familia y con la familia de su escolta".

Finalmente, Claudia Tarazona, viuda del senador, se sumó a las voces de duelo manifestando que "él y su esposa me acompañaron varias veces en la clínica, en misa y en mi duelo. Que dolor, que angustia, que tristeza nuestro país. Abrazo con el más sincero amor y compasión a toda su familia. Dios ayúdanos por favor".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL - *CON REPORTERÍA E INFORMACIÓN RECOLECTADA POR EL PERIODISTA CÉSAR CHAPARRO DE NOTICIAS CARACOL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO