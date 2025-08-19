Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Disparan contra familia en centro vacacional de Mesitas del Colegio: reportan tres muertos

Disparan contra familia en centro vacacional de Mesitas del Colegio: reportan tres muertos

Según primeros reportes, dos delincuentes llegaron al punto y dispararon contra toda una familia que se encontraba en dicho espacio. Por el momento las autoridades se dirigen hacia el lugar de los hechos.

Escena del crimen
Escena del crimen
Archivo
Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
|
Actualizado: agosto 19, 2025 04:40 p. m.

En las últimas horas se reportó un trágico hecho en las instalaciones de un centro vacacional de la Inspección el triunfo, vereda san Ramón, en Mesitas del Colegio. En el lugar, al parecer, dos sujetos llegaron en motocicleta y dispararon contra todos los integrantes de una familia que estaban en dicho espacio. Por el momento se registran tres fallecidos y otras tres personas heridas. Policía y Ejército se dirigen hacia el lugar.

*Con información del periodista Héctor Rojas, de Noticias Caracol.

Noticia en desarrollo...

