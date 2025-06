Robaron carro de lujo a ganadora del Desafío y hubo persecución: "Intentaron dispararle a mi mamá"

El robo de camionetas de alta gama en Bogotá es un flagelo que preocupa a las autoridades de la capital y a los propietarios de este tipo de vehículos. En la noche de este 3 de junio, la víctima fue Alejandra Martínez, ganadora delDesafío The Box en su edición del 2023.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con información preliminar, la joven llegó con su camioneta hasta un gimnasio en el barrio La Primavera, en la localidad de Puente Aranda, donde adelantó su actividad física, pero una vez salió del lugar fue abordada por asaltantes, quienes la amedrentaron y le robaron su carro de alta gama.

La deportista fue amenazada con un arma de fuego, intimidación a la que cedió y entregó las llaves de su vehículo. De inmediato, los asaltantes tomaron el control del carro para escapar entre las calles del barrio. Sin embargo, vecinos del sector y hasta taxistas notaron la anomalía que estaba ocurriendo y salieron en su ayuda.

Alejandr Martínez, ganadora del Desafío

Publicidad

“Llegó un carro gris perlado con dos muchachos a quienes tengo muy presente. Me quitaron las llaves y se fueron. Ellos intentaron dispararle a mi mamá. Gracias a Dios no tuve una mala reacción y no nos pasó nada”, contó Martínez al Ojo de la Noche, de Noticias Caracol.

De hecho, el taxista que vio el momento del asalto fue quien empezó la persecución contra los ladrones por las calles de Puente Aranda y dio rápido aviso a la Policía, que llegó para apoyar la valiente acción de ese conductor. Incluso, fue tal la presión que los delincuentes perdieron el control del carro y se estrellaron contra un árbol en el barrio Santa Rita.

Publicidad

Según testigos, el golpe del vehículo fue fuerte, por lo que los ladrones terminaron con lesiones, pero alcanzaron a huir con celeridad. La Policía informó que tiene desplegada toda su capacidad para ubicar a los delincuentes a través de las cámaras de vigilancia del sector.

Martínez contó que, por fortuna, solo tiene que lamentar los daños que tiene la camioneta, que es única en Colombia. De acuerdo con las autoridades, los ladrones de autos están detrás de las camionetas de alta gama para venderlas a grupos al margen de la ley que delinquen en las fronteras o trochas del país.

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL