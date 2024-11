Se busca a este delincuente, quien atracó e hirió a taxista en Bogotá; ya cayó su cómplice

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a uno de los dos ladrones que la noche del pasado 17 de noviembre asaltaron a un taxista que se movilizaba por el barrio El Pesebre, en la localidad Rafael Uribe Uribe.

“¡Auxilio!”: el grito desesperado de taxista atracado en Bogotá

Un video que ha circulado en redes sociales muestra al conductor recorriendo una calle del sur de la ciudad cuando ve a un aparente inocente ciudadano. “¿Servicio, mijo?”, le pregunta el taxista, a lo que el sujeto le dice que sí y se sube.



🚨¡Difusión hasta encontrarlos! La cámara de un taxi registró el violento atraco a un conductor en la localidad de Rafael Uribe (Calle 33 sur con Carrera 13). 🚓 @PoliciaBogota y @FiscaliaCol ya tienen el rostro de uno de los criminales, BUSCAR, CAPTURAR Y JUDICIALIZAR. pic.twitter.com/xVW9BwZt16 — Leandro Castellanos (@leocaste22) November 18, 2024

El criminal ni siquiera cerró la puerta y se abalanzó, con un arma de fuego, al conductor de servicio público, quien trataba de calmar al ladrón diciéndole “todo bien, todo bien, no me haga nada, no me haga nada”.

En medio de su desespero, el taxista aceleró el vehículo, que avanzó unos metros. Por el vidrio de atrás se veía a otro hombre corriendo, que resultó ser el compinche del ladrón que estaba a bordo del automotor.

“¡Auxilio!”, gritó el conductor, a lo que el hampón le respondió “quieto”, mientras rodeaba el cuello de su víctima con el brazo. El taxista no opuso resistencia y le dijo que tomara su dinero, al tiempo que le reclamó al delincuente porque “me rompió”, pues su cabeza empezó a sangrar.

Uno de los ladrones en Bogotá fue capturado

Aunque los dos criminales huyeron, la Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a uno de los sujetos, que tenía en su poder un arma de fuego y 160 mil pesos, que sería el dinero que le arrebataron al taxista.

El otro sujeto, que quedó captado en la cámara del vehículo, sigue prófugo de la justicia.

Este sería el ladrón que sigue prófugo en Bogotá - Redes sociales

Localidades donde más roban en Bogotá

Según estudios de la Veeduría Distrital, el delito de hurto a personas ha mantenido una tendencia ascendente, con un aumento del 80% entre 2021 y 2023. En 2021 se reportaron 60.167 casos, cifra que ascendió a 108.220 en 2023. Durante el primer semestre de 2024, se registraron 56.097 casos.

Este fenómeno ha tenido un impacto significativo en las localidades de Los Mártires, Kennedy, Suba y Engativá. La localidad de Los Mártires registró el mayor número de denuncias por hurto a personas en 2023, con 5.135 casos reportados, y durante el primer semestre de 2024 la tendencia se mantuvo similar.

Según los datos recopilados por el Sistema Penal Oral y Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, los hurtos a personas representan más del 60% de los delitos de hurto en Bogotá.