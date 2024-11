Taxista por poco muere ahogado tras caer en obra de la carrera 68, en Bogotá: ¿ángel lo salvó?

Las intensas lluvias que se presentaron en las últimas horas por poco causan un fatal desenlace para un taxista de Bogotá. Cuando el conductor de servicio público se encontraba cruzando la carrera 68, bajando el puente de la calle 26, en la oreja que conduce hacia hacia el sur de la capital colombiana, tuvo un accidente, en el cual por poco muere ahogado, pues terminó volcado en una de las excavaciones que se están realizando en este punto de la ciudad.

El hombre le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol en vivo que el siniestro ocurrió cuando intentaba girar para coger la avenida Esperanza, para dirigirse hacia el sur de la ciudad. Explicó que debido a que no había ninguna señalización sobre la obra, cayó y quedó atrapado en un gigantesco charco.

El taxista dijo que si no fuera por un guardia de seguridad que estaba en el lugar, habría muerto. “Cuando caí empecé a sentir que se me empezó a llenar el carro de agua, y claro, el pánico que me causó fue terrible. No podía abrir porque las puertas quedaron bloqueadas”, narró el taxista.

Con una grúa las autoridades intentaron sacar el carro del tremendo hueco - Noticias Caracol

¿Cómo salvó el guardia de seguridad al taxista?

El conductor mencionó que el hombre que lo auxilió abrió las puertas de su vehículo rápidamente y lo sacó para evitar que se ahogara: “Afortunadamente el celador me ayudó”.

El taxista dijo que otro factor que evitó que muriera en esta obra fue que “todo el sistema eléctrico de los vidrios lo pude operar, entonces alcancé a bajar los vidrios y muy, muy, muy arrastrado pude salir”.

Agradece a Dios que “todo el sistema eléctrico del carro quedó funcionando y yo pude ubicarme dentro porque no sabía cómo quedó el taxi, si para la derecha, para arriba o para abajo”.

Recalcó que un ‘ángel’ definitivamente lo acompañó durante ese accidente en Bogotá debido a que pudo bajar los vidrios del carro y un celador lo ayudó.

¿Cómo está el taxista que se accidentó?

Por fortuna, el conductor de servicio público no terminó con lesiones, tan solo empapado por la cantidad de agua que entró en el vehículo. Miembros de una ambulancia lo valoraron e indicaron que no sufrió ningún tipo de contusión.

Eso sí, el taxista subrayó que quedó bastante asustado por lo ocurrido. Además, les exige a las autoridades explicaciones sobre por qué la obra no estaba debidamente señalizada.

La Policía de Tránsito hizo presencia en la zona para, con una grúa, intentar sacar el taxi de la piscina que se formó en esta obra de Bogotá.

