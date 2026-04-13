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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Se registra tiroteo cerca del Ministerio de Defensa en Bogotá: dos personas fueron capturadas

Se registra tiroteo cerca del Ministerio de Defensa en Bogotá: dos personas fueron capturadas

Unidades de la Policía Nacional reaccionaron inmediatamente para aprehender a los criminales que sembraron el temor en la zona.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Tiroteo entre policías y ladrones en Bogotá evitó el robo de un carro
Unidades la Policía reaccionaron al hecho.
Archivo

En horas de la mañana de este 13 de abril se registró un fuerte intercambio de disparos en el occidente de Bogotá que generó pánico entre transeúntes y trabajadores del lugar. Dos personas habrían sido capturadas por el caso.

Los hechos ocurrieron precisamente en el sector conocido como Centro Administrativo Nacional, o CAN, que está ubicado en el barrio La Esmeralda, localidad de Teusaquillo. Tal como el nombre lo indica, en esta zona están ubicadas las oficinas de algunas entidades gubernamentales e instituciones.

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El tiroteo habría empezado por un intento de hurto que desencadenó el fuego cruzado entre delincuentes y uniformados adscritos a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro). La información preliminar conocida hasta el momento señala que el intercambio de disparos dejó a uno de los presuntos asaltantes herido, por lo que pudo ser reducido por las autoridades. El capturado fue llevado a un centro médico para ser tratado antes de ser procesado por las autoridades competentes.

Lo que reveló la Policía: uno llevaba brazalete

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que los dos hombres intentaron hurtar el celular de una ciudadana que estaba por la zona. Incluso reveló que uno de los delincuentes debía estar cumpliendo una pena, ya que portaba un brazalete electrónico que se le asignó para cumplir seis años de prisión. El dispositivo estaba envuelto entre aluminio y papel vinipel en un intento de engañar a la justicia.

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La Policía confirmó que dos personas fueron capturadas por este hecho en una acción que se dio entre la Dipro y la estación de Policía de Teusaquillo. Los individuos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que sean judicializados.

Dos motocicletas fueron incautadas en el procedimiento. El episodio también dejó ver que estos criminales pintaban estos vehículos en los que se movilizaban para evadir controles de la ley.

Paula Rozo
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