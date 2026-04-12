El IDU revela cuándo abriría uno de los tramos más importantes de la avenida 68 en Bogotá

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) entregó nuevos detalles sobre el avance de las obras en la avenida 68, una de las intervenciones clave para la movilidad de Bogotá, y confirmó cuándo estaría listo uno de sus tramos más importantes para descongestionar esta arteria que conecta de norte a sur a la caputal.



Durante una reciente inspección, el director del IDU, Orlando Molano, verificó el progreso del Grupo 4 de la avenida 68, que se extiende entre la avenida Centenario (calle 13) y la avenida Esperanza (calle 24). Según explicó, este frente de obra ya alcanza un 90,04 % de ejecución, lo que representa un avance significativo frente al 33,30 % que registraba en enero de 2024.

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Cabe recordar que el proyecto de la avenida 68 ha sido blanco de polémica por las demoras que ha percibido la ciudadanía para que se entreguen las vías ya terminadas. Y es que cuando la administración de Carlos Fernando Galán llegó a las oficinas de la Alcaldía, el IDU se encontró con que los contratos tenía varias reprogramaciones en sus cronogramas. La solución que tomaron fue prorrogar los mismos. Para este proyecto, la administración ha tenido una inversión que yas upera los 2,9 billones de pesos.



¿Cuándo abrirán el tramo de la avenida 68?

El funcionario aseguró que la meta de la administración distrital es dejar este tramo habilitado en el segundo semestre de 2026, con una proyección de entrada en funcionamiento en el segundo semestre del año, lo que permitirá su conexión con otros sectores en construcción, especialmente con el Grupo 3.

Este segmento contempla cerca de 2 kilómetros de intervención, junto con la construcción de tres estaciones de TransMilenio, dos puentes peatonales, un box culvert y un deprimido peatonal en la calle 13. Así las cosas, el tramo conectaría finalmente con el Grupo 5, que corresponde a la avenida Américas. Con esta conexión, la 68 conectará a usuarios del sistema de transporte público hasta el Museo Nacional.



En cuanto a los avances específicos, varias de las estructuras ya están prácticamente terminadas. La estación de la calle 19 registra un 99,71 %, mientras que el puente peatonal de la avenida Esperanza alcanza un 99,58 % y el bicipuente de la calle 22A supera el 98,75 %. Por su parte, el deprimido peatonal de la calle 13 ya tiene más del 95 % de ejecución.



Además, el box culvert del canal San Francisco, una obra clave para el manejo de aguas en el sector, ya fue finalizado. Con estos avances, el IDU apunta a que este grupo de la avenida 68 sea uno de los primeros en entrar en operación dentro del proyecto total, lo que marcaría un paso importante en la transformación de este corredor vial y en la mejora de la movilidad en la ciudad. Además, este corredor servirá como una de las torncales que conectará a la ciudadanía con el Metro de Bogota una vez etse listo en 2028, si todo va de acuerdo con los cronogramas.



Paula Rozo

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