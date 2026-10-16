Sencia evalúa aplazar concierto de Fonseca en El Campín por estado de la grama

En medio de la polémica por el estado de la grama de El Campín luego de los conciertos de BTS que llevó a cancelar el partido Millonarios vs. Once Caldas, la empresa Sencia ha anunciado en la mañana de este viernes 16 de octubre que están estudiando la posibilidad de aplazar el concierto de Fonseca, programado para el próximo 24 de octubre en el recinto.



La noticia se da un día después de que el director del IDRD, Daniel García Cañón señalara en Noticias Caracol que entre las medidas para garantizar la recuperación de la grama estaba el solicitar que el próximo concierto agendado en el estadio sea aplazado. "Para la recuperación de la grama es necesario más días, vamos a solicitar el aplazamiento del concierto que se va a realizar el día 24 de octubre. Si la gramilla necesita más tiempo, esa es la prioridad".

Ante esto, la empresa encargada de administrar, operar y transformar el estadio Nemesio Camacho El Campín emitió un comunicado en el que señaló que está reforzando "las medidas para que el fútbol regrese al Estadio Nemesio Camacho, en las mejores condiciones" y, especialmente, para el partido programado para este sábado, las cuales se han visto favorecidas "por la mejoría gradual del clima durante las últimas horas".

Publicidad

Sencia aseguró que "hemos iniciado conversaciones con el promotor del concierto del artista Fonseca para modificar la fecha del evento o trasladarlo a otro escenario. Esta es una decisión difícil. Nos solidarizamos con Fonseca y con todas las personas que tenían planeado asistir a su concierto en el Estadio".



Cabe resaltar que Noticias Caracol consultó con el equipo de prensa del artista bogotano el jueves 15 de octubre, luego de las declaraciones del director del IDRD y señalaron que el concierto de Fonseca seguía en pie en El Campín para el próximo 24 de octubre. Ahora se está a la espera de conocer las decisiones que se tomen entre la empresa y el equipo del artista en medio de la reciente polémica.



La compañía también agregó que otros de los trabajos que se están desarrollando en el campo de juego para garantizar las condiciones de la gramilla lo más pronto posible para encuentros deportivos, incluyen "labores de descompactación, inyección de aire, mantenimiento agronómico, revisión de las uniones del césped y monitoreo permanente de humedad".

Publicidad

Finalmente, la compañía destacó que la situación que enfrenta actualmente El Campín "reafirman la importancia de la nueva obra del Estadio, que responde a una necesidad de largo plazo para la ciudad: dotar a Bogotá de un escenario moderno, con la mejor tecnología y prácticas internacionales para el desarrollo de eventos futbolísticos y de entretenimiento. Estamos convencidos de que el resultado será un Estadio a la altura de lo que Bogotá y sus ciudadanos merecen".

El concierto de Fonseca en El Campín no solo sería el primero en la trayectoria del cantante en este importante escenario, sino también el que marcaría el inicio de su gira internacional 'Antes que el tiempo se vaya tour'. "Estoy muy emocionado y agradecido por todo lo que viene con esta gira internacional, por la oportunidad de reencontrarme con mi público en tantos países y llevarles las canciones que han marcado mi camino. Comenzar en Bogotá, en mi casa y en un escenario tan emblemático como El Campín, hace que este recorrido tenga un significado aún más especial", señaló el artista en un comunicado.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co