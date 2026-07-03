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Servicio de Transmicable está suspendido: anuncian refuerzo de rutas para usuarios

El medio de transporte no pudo iniciar operaciones a la hora habitual y técnicos de Transmilenio trabajan para solucionar el problema.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Servicio de Transmicable está suspendido: anuncian refuerzo de rutas para usuarios
Colprensa

El servicio de Transmicable amaneció suspendido en la madrugada del viernes 3 de julio en Bogotá, informó Transmilenio, informando que el operador La Rolita trabaja para poner en funcionamiento el transporte para cientos de ciudadanos que lo usan para trasladarse a sus lugares de trabajo o citas médicas.

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Desde antes de las cinco de la mañana se realizan labores para solucionar las dificultades que han impedido que el Transmicable, que cuenta con las estaciones de Tunal, Mirador del Paraíso, Manitas y Juan Pablo II, pueda entrar en operación. Sin embargo, no se ha informado sobre una hora específica para reactivar el servicio.

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Es de recordar que este medio de transporte beneficia a más de 700.000 habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar y puede transportar hasta 3.600 pasajeros hora/sentido, funcionando de lunes a sábado, de 4:30 a 10:00 p.m., y domingos y festivos, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Solución para usuarios afectados

Ante la novedad y para atender la demanda generada en la zona de influencia de TransMicable, Transmilenio reforzó los paraderos con las rutas: 624, P39, HK646, HD627, HB631, 6-4 Paraiso. Así mismo, extendió la ruta HH632 hasta Vista Hermosa.

Asimismo, la empresa recomienda a los usuarios de este sistema que para llegar o salir desde el Portal El Tunal de Transmilenio, tomen las rutas alimentadoras como Vista Hermosa, Paraíso y Villa Gloria, y acceder a las rutas TransMiZonales que operan por la avenida Boyacá.

Noticia en desarrollo.

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