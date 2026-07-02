Crimen Natalia Villalba: la línea de tiempo y cómo Foster habría intentado ocultarlo, según Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer nuevos hallazgos sobre el feminicidio de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento del barrio Chicó, localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá. La investigación señala que el presunto responsable, el ciudadano británico Matthew Foster Martinson, habría permanecido cerca de tres horas en el inmueble, intentado eliminar evidencias del crimen y posteriormente salido del país con destino a Ecuador. El hombre ya fue enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.



Matthew Foster habría cambiado su identidad para que no lo identificaran

Durante audiencias reservadas, el ente investigador expuso detalles de la secuencia de hechos ocurridos el pasado 18 de junio. De acuerdo con las indagaciones, Natalia Villalba habría permitido el ingreso de Foster Martinson al apartamento donde se hospedaba temporalmente. Sin embargo, la Fiscalía indicó que, al llegar al edificio, el extranjero se habría registrado bajo una identidad diferente en el libro de visitantes, una acción que, según los investigadores, buscaba dificultar su posterior identificación.



Así Matthew Foster, al parecer, atacó a Natalia Villalba

Las pruebas recopiladas por el CTI apuntan a que, tras confirmar que la víctima se encontraba sola, Foster Martinson la habría atacado repetidamente con un objeto contundente, causándole la muerte. Las autoridades sostienen que, después del crimen, el cuerpo fue introducido en una maleta y trasladado al baño del apartamento. Allí, presuntamente, el procesado abrió el agua caliente de la ducha y realizó diversas acciones para eliminar rastros de sangre y otras evidencias.

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La investigación también indica que el ciudadano británico cambió la ropa que llevaba puesta al ingresar al edificio y habría arrojado esas prendas en una bolsa a través del ducto de basuras antes de abandonar el lugar.



Matthew Foster se habría llevado el celular de Natalia Villalba

Entre los elementos recopilados por la Fiscalía figura además la desaparición del teléfono celular de Natalia Villalba, que, según la hipótesis del ente acusador, habría sido sustraído para dificultar el rastreo de la relación entre víctima y victimario. Los investigadores consideran que el crimen pudo haber estado motivado por celos.

Tras los hechos, Foster Martinson viajó a Ecuador. Las autoridades colombianas sostienen que intentaba evadir la acción de la justicia. No obstante, fue localizado el 27 de junio en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, en Quito, gracias a una notificación roja de Interpol.



Un día después, el ciudadano británico fue expulsado de Ecuador y trasladado a Bogotá, donde agentes del CTI hicieron efectiva la orden de captura en su contra.



¿Qué delitos le imputaron a Matthew Foster?

En las diligencias judiciales, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y destrucción de material probatorio. Foster Martinson no aceptó los cargos. Sin embargo, una jueza de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras continúan las investigaciones y se determina su responsabilidad en el asesinato de la joven cucuteña.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE TATIANA SANABRIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL