Caos en TransMilenio: estaciones de la Autopista Sur retoman servicio tras manifestaciones

Miles de usuarios de TransMilenio y ciudadanos que se movilizaban por la Autopista Sur se encuentran afectados en la mañana de este jueves 2 de julio ante las manifestaciones que se presentan en la Autopista Sur con Carrera 62a y que tienen bloqueado el paso en los carriles. La empresa reportó a través de sus canales que varias estaciones se encuentran sin servicio a causa de los hechos.

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Según el reporte más reciente, el caos se extendió hasta el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde las estaciones también dejaron de prestar servicio. Estas son las estaciones afectadas: Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros - Hospital C.V. y San Mateo.



Actualización 9:06 a. m.: se retiran manifestantes y se retoma movilidad

TransMilenio informó que se normalizó la situación en el

frigorífico Guadalupe y los manifestantes se retiraron del punto. Gracias a esto, se normalizó la situación en todas las estaciones afectadas en la troncal NQS Sur desde Alquería hasta San Mateo.

⏰ #TMAhora ( 9:06 a.m.)



📍NQS Sur



✅ Se normaliza la operación entre las estaciones San Mateo y Alquería. Las rutas de TransMiZonal cancelan sus desvíos y retoman sus recorridos habituales.



📍Avenida Caracas con Calle 22



✅ Finalizó el procedimiento de la Policía, ajeno a… pic.twitter.com/KD6ixDXnVw — TransMilenio (@TransMilenio) July 2, 2026

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Bloqueos en Bogotá afectaron TransMilenio

"Se presenta bloqueo total sobre la Autopista Sur, a la altura del frigorífico Guadalupe, por manifestación de la comunidad. En este momento no hay paso en ninguno de los dos sentidos, afectando la movilidad y la operación de TransMilenio de Soacha", informó la Alcaldía de Soacha. Las manifestaciones, según se ha podido establecer, son realizadas por trabajadores del frigorífico Guadalupe que exigen seguridad.

⏰ #TMAhora ( 8:45 a.m.)



📍NQS Sur



⛔️ Por manifestación ajena a la operación seguimos con las siguientes novedades:



🔄 La flota sigue retornando en la estación General Santander.



❌ Las estaciones Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, La Despensa… pic.twitter.com/wtb0mT8oso — TransMilenio (@TransMilenio) July 2, 2026

Además, informaron que la flota de buses que se dirige hacia el sur de la ciudad, está retornando en la estación General Santander. También las rutas de TransMiZonal 579, 599, C701, GA506, GK505, HA601, HK635, P7 y T163 están funcionando, pero con desvíos.

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Noticia en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co