Taxista que quedó en silla de ruedas adaptó su carro y volvió a conducir: "Esta es mi vida"

El 12 de julio del año 2013, un grave accidente de tránsito se produjo en la calle 26 con carrera 30, en Bogotá. En ese choque, dos mujeres fallecieron y un taxista llamado Hollman Cangrejo perdió la movilidad en sus piernas.

Esta víctima ha batallado para que su discapacidad no le impida alcanzar sus metas. Perdió las piernas, pero no las ganas de salir adelante. Esta es su historia.

Fabio Salamanca fue el conductor que iba en el vehículo que ocasionó el fuerte accidente. El hombre estaba conduciendo con grado 3 de alcoholemia. Fue condenado por los hechos a cinco años de casa por cárcel y, por buen comportamiento, solo cumplió tres.

Para Hollman, víctima del actuar de Salamanca, esta pena fue muy baja y no se ajustó al daño que ocasionó en su vida. Además, fue el responsable de la muerte de otras dos mujeres. “Dios sabrá reprenderlo y obrar en él”, acotó Cangrejo.

Conduce un carro sin poder mover sus piernas

11 años después de lo sucedido, el taxista dialogó con Noticias Caracol sobre el cambio que ha tenido su vida desde el accidente y cómo logró volver a conducir un carro sin poder usar sus piernas para pisar el acelerador con el que ha recorrido tantas vías de Bogotá.

A los seis meses del accidente, el hombre volvió a subirse a un vehículo adaptado para personas con discapacidad para intentar conducirlo. Toda la vida Hollman se había dedicado a ser taxista y sentir que podía volver a hacer lo que amaba fue “como cuando a uno le vuelve el alma al cuerpo”. Así lo describió él.

A diferencia de la mayoría de los vehículos que están hechos para que los conductores aceleren y frenen con los pies, Hollman adaptó su carro para manejarlo con las manos. Con un movimiento articulado de una palanca que está ubicada al lado del volante, el conductor puede maniobrar el automotor.

Ahora, tras haber sido el conductor de un taxi por muchos años, Cangrejo continúa haciendo lo que ama, pero desde un vehículo particular. Trabaja movilizando a personas a través de aplicaciones de servicio de transporte.

“Un psicólogo me dijo una vez: ‘Mírese como está, ¿cómo va a volver a manejar?’. Y yo le dije: ‘El único que me puede decir que no es Dios y algún día yo lo voy a recoger manejando mi carro’. Y así fue”, narró emocionado Hollman Cangrejo.

Con el dinero que salió de la indemnización del accidente, el hombre compró el carro que adaptó para poderlo conducir. Y por obra de Dios, Hollman logró volver a manejar. Un día llegó a recoger al psicólogo que tiempo atrás le había asegurado que no iba a ser chofer nuevamente.

El amor llegó a la vida de Hollman Cangrejo

Su nueva aventura lo cruzó con Susana, la mujer que ahora es su pareja y una bendición en su vida. El talante y las ganas de salir adelante de Cangrejo fueron fundamentales para conquistar a la joven que conoció llevándola como pasajera en un servicio.

Susana se convirtió en su apoyo y sus piernas. Desde ayudarlo a bajar del carro, cambiar una llanta pinchada o aprender a conducir teniendo como profesor a Cangrejo. La ayuda mutua ha logrado construir una relación sólida en la que la discapacidad del chofer no ha sido ningún impedimento.

Ella es la pareja del conductor - Noticias Caracol

Hollman Cangrejo es fiel creyente de que esta nueva oportunidad de vida se dio porque Dios tiene un propósito con él. “Dios ve los actos que uno hace. Todos los días cuando se sube alguien a mi carro, yo trato de atenderlo bien y llevarlo a su destino”, mencionó.

Como conductor experimentado, este hombre espera que su experiencia sea el espejo para muchos choferes que han salido al volante bajo los efectos del alcohol.

“Uno tiene que aprender a tomar. Cuando usted sabe que está muy tomado, sabe que no debe hacerlo. Pídale a un conductor elegido que lo haga”, puntualizó el hombre.

*Esta nota contiene información de Pablo Arango, periodista de Noticias Caracol

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc