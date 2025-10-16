Aeronáutica Civil alerta de demoras para llegar al aeropuerto El Dorado por trancón en Av. Calle 26

Las autoridades de tránsito de Bogotá reportaron en la mañana de este jueves 16 de octubre un tráfico vehicular más congestionado que el habitual en la Avenida Calle 26. El trancón, al parecer, se debe a un grave accidente entre un automóvil y una motocicleta cerca a la carrera 82 de este importante corredor vial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La cuenta Bogotá Tránsito, de la Secretaría de Movilidad, informó sobre las 8:06 a. m. que se presentaba "alta congestión vehicular en el corredor de la Av. El Dorado (calle 26) sentido Occidente - Oriente. Alto aforo vehicular en la localidad de Fontibón". La cuenta aseguró que la Unidad de Agentes Civiles y Grupo Guía hacían verificación y gestión del tránsito.

Sobre las 11:00 de la mañana las autoridades de la ciudad reportaron que una movilización se movilizaba en cercanías a la misma avenida afectada más temprano por el accidente. "Se presenta manifestación en la calle 26 con Avenida Ciudad de Cali en ambos sentidos viales se les recomienda tomar vías alternas, hacen presencia nuestros uniformados en el lugar para regular la movilidad y generar acompañamiento. La Secretaría de Movilidad recomienda la Avenida Esperanza y la Avenida Mutis como rutas alternas.



Vea: Encapuchados en portal 20 de Julio de TransMilenio causan daños: empresa se pronunció



¿Cómo está el tráfico al aeropuerto El Dorado?

"Si tu vuelo sale del aeropuerto El Dorado, ten en cuenta: posibles retrasos en el acceso a la terminal aérea. Además, tener presente que estarán habilitadas las puertas 1, 4 y 7 del segundo piso; las puertas 1, 5 y 9 de la terminal Puente Aéreo", se lee en un comunicado de la Aeronáutica Civil, entidad que recomendó a los viajeros que se dirigen al aeropuerto que lleguen con buen tiempo a la terminal.

Publicidad

"A esta hora, se presenta tráfico pesado en las vías de acceso al aeropuerto El Dorado. Si llevas equipaje de bodega, usa el servicio Self Bag Drop. Recuerda llegar con antelación: 2 horas antes para vuelos nacionales y 3 horas antes para internacionales", se lee en las redes sociales oficiales del aeropuerto.



Encapuchados en portal 20 de Julio de TransMilenio causan daños

En la mañana de este jueves, la operación en el portal 20 de Julio de TransMilenio se vio interrumpida por un grupo de personas que ingresaron de manera irregular y causaron daños a la infraestructura. En videos publicados a través de redes sociales se ve a dos hombres vestidos de jean azul y saco gris vandalizando el portal y poniendo cinta en las cámaras de seguridad del lugar para no ser identificados.



La empresa se pronunció a través de un comunicado. “Frente a la jornada de protesta ajena a la operación presentada en horas de la mañana en el Portal 20 de Julio, TRANSMILENIO S.A. informa que: “El sistema de transporte TransMilenio es de carácter público y, por lo tanto, pertenece a todos los ciudadanos”, sostuvo.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL