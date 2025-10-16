En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Aeronáutica Civil alerta de demoras para llegar al aeropuerto El Dorado por trancón en Av. Calle 26

Aeronáutica Civil alerta de demoras para llegar al aeropuerto El Dorado por trancón en Av. Calle 26

En la mañana de este jueves se reportó un trancón en la Avenida Calle 26 por un accidente de tránsito. La situación elevó los tiempos de movilización hacia y desde el aeropuerto El Dorado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 16 de oct, 2025
Tráfico denso por la Avenida Calle 26 en inmediaciones al aeropuerto El Dorado.
Redes sociales

