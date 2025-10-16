Video | Encapuchados en portal 20 de Julio de TransMilenio causan daños: empresa se pronunció

En la mañana de este jueves, la operación en el portal 20 de Julio de TransMilenio se vio interrumpida por un grupo de personas que ingresaron de manera irregular y causaron daños a la infraestructura.

En videos publicados a través de redes sociales se ve a dos hombres vestidos de jean azul y saco gris vandalizando el portal y poniendo cinta en las cámaras de seguridad del lugar para no ser identificados.

La empresa se pronunció a través de un comunicado. “Frente a la jornada de protesta ajena a la operación presentada en horas de la mañana en el Portal 20 de Julio, TRANSMILENIO S.A. informa que: “El sistema de transporte TransMilenio es de carácter público y, por lo tanto, pertenece a todos los ciudadanos”, sostuvo.



Agregó que, “durante las protestas, algunas barreras de control de acceso, cámaras de seguridad y muros del portal fueron afectados con grafitis. No se reportaron personas lesionadas, ni entre nuestros usuarios ni entre los colaboradores del Sistema”.

TM indicó que “rechazamos enfáticamente cualquier tipo de comportamiento que ponga en riesgo la vida y la integridad de quienes hacen uso del Sistema, que a diario moviliza más de cuatro millones de viajes. Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero manifestamos nuestro rechazo frente a los actos vandálicos que alteran la sana convivencia”.



Por último, manifestó que “colaborará con las autoridades competentes para identificar a los responsables de estos hechos y que se tomen las medidas correspondientes. Hacemos un llamado a mantener al margen de intereses políticos el funcionamiento del Sistema de Transporte Público, ya que cualquier afectación impacta directamente a la comunidad usuaria en sus desplazamientos diarios”.

Una fuente le contó a Noticias Caracol que, además de las personas que estaban protestando y causando daños en el portal 20 de Julio, un grupo de indígenas promovió una “colatón”. Sin embargo, las autoridades aún no se han pronunciado frente a estos hechos y se desconoce la razón por la que este grupo de personas realizó esta actividad.

Peleas en el portal 20 de Julio

En los últimos días se han presentado una serie de conflictos al interior del portal 20 de Julio debido a que el cuerpo de seguridad de TransMilenio debe evitar que los ciudadanos ingresen al sistema sin pagar su pasaje.

Esta situación a generado líos al interior del portal y peleas entre las personas que quieren colarse y los guardas de seguridad.

A tal punto han llegado las riñas que algunos de los colados han sacado armas cortopunzantes para amenazar a los guardas de seguridad, quienes se han defendido con las herramientas de defensa que les entrega la empresa de transporte.

En videos publicados en redes sociales se puede ver cómo los ciudadanos a los que se les impide colarse sacar cuchillos. Por estos hechos un joven fue detenido y horas después dejado libre.

