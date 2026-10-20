TransMilenio estrena nuevas puertas anticolados: así funcionan y dónde se encuentran

TransMilenio avanza en la modernización de su infraestructura con la implementación de nuevas puertas anticolados que incorporan tecnología inteligente para mejorar la seguridad, optimizar la operación y combatir la evasión del pago del pasaje en Bogotá. La iniciativa busca fortalecer el control de acceso de los usuarios y facilitar la supervisión del sistema de transporte masivo.

De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, estas estructuras cuentan con Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y un mecanismo de gestión y monitoreo que permite supervisar su funcionamiento, detectar situaciones anormales y establecer comunicación con los buses y el centro de gestión.

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La tecnología busca responder a una de las dificultades que enfrenta el sistema: la necesidad de mejorar el monitoreo de los accesos y contar con herramientas que permitan identificar fallas operativas y reducir las oportunidades de ingreso irregular.



¿Cómo funcionan las nuevas puertas anticolados de TransMilenio?

Las nuevas puertas de TransMilenio incorporan herramientas tecnológicas diseñadas para automatizar parte del proceso de apertura y reforzar la seguridad en las estaciones. Su funcionamiento se apoya en cámaras, sensores y mecanismos de comunicación que permiten verificar la llegada de los buses y coordinar la operación de las puertas.

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Uno de sus componentes es el reconocimiento automático de placas, que permite identificar el vehículo que se aproxima. Con esta información, el sistema verifica si corresponde a un bus autorizado y reconoce su tipología para habilitar la secuencia de apertura adecuada.

Este procedimiento busca que las puertas respondan de manera coordinada con la llegada de los vehículos, en lugar de depender exclusivamente de mecanismos convencionales de operación. Además, el sistema integra sensores y procedimientos de contingencia para atender situaciones excepcionales.

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Entre sus herramientas se encuentran botones locales, señales luminosas y asistencia auditiva, que permiten solicitar la apertura cuando se presentan determinadas fallas, sin comprometer los protocolos de seguridad.

¿Qué estaciones de TransMilenio cuentan con las nuevas puertas inteligentes?

Según la información suministrada, actualmente 49 estaciones de TransMilenio operan con esta arquitectura inteligente. La implementación hace parte de una estrategia para modernizar los accesos y mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema de transporte público de Bogotá.

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El proyecto contempla ampliar progresivamente la cobertura de esta tecnología. En el mediano plazo, la proyección incluye llevar las puertas inteligentes a más de 20 estaciones adicionales, con intervenciones previstas en corredores estratégicos de la ciudad y sus alrededores.

Entre los sectores contemplados se encuentran la avenida carrera 68, la avenida Ciudad de Cali, la avenida de Las Américas, la Autopista Sur en Soacha y la avenida Caracas.

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TransMilenio también anuncia cambios en la estación Calle 53

Además de las novedades tecnológicas, el sistema de transporte masivo contempla cambios relacionados con la identificación y operación de una de sus estaciones de la troncal Caracas.

La estación conocida anteriormente como Marly pasa a identificarse como Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán, de acuerdo con la información suministrada. El cambio se enmarca en las intervenciones que se adelantan en este corredor por las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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De acuerdo con los datos proporcionados, la estación tiene prevista su entrada en operación el próximo 24 de octubre.

¿Qué rutas de TransMilenio operan en la estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán?

La estación contará con 18 servicios troncales, distribuidos entre sus tres vagones. La asignación informada es la siguiente:

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Vagón 1: H15, H20, H27, A60, A61 y B23.

Vagón 2: 8, B18, B27, F60, Z61 y L18.

Vagón 3: 8, J24, K23, C15, D20 y D24.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO