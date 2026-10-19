TransMilenio estrenará estación en Bogotá con 18 rutas troncales: ¿cuándo es la fecha de apertura?

Los usuarios de TransMilenio que se movilizan por la avenida Caracas, a la altura de Chapinero, tendrán un cambio en sus recorridos desde el próximo sábado 24 de octubre. Ese día entrará en funcionamiento la estación definitiva Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, mientras que la estación temporal Marly dejará de prestar servicio. La modificación hace parte de las intervenciones que se adelantan en la troncal Caracas por la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Con esta apertura, serán tres las estaciones definitivas que han comenzado a operar en este corredor en el marco de las obras del proyecto ferroviario.

La nueva estación estará ubicada sobre la avenida Caracas, entre las calles 49 y 53, y recibirá a los pasajeros que actualmente utilizan los servicios disponibles en este sector de la ciudad. Según TransMilenio, contará con 18 servicios troncales distribuidos en tres vagones, desde los cuales los usuarios podrán abordar las rutas que conectan con diferentes portales del sistema. El cambio también implica que las personas que ingresaban o salían por la estación temporal Marly deberán identificar los accesos de la nueva infraestructura y verificar en qué vagón se detiene el servicio que necesitan tomar.



Así está distribuida la nueva estación de TransMilenio

La estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán tendrá tres vagones, conectados mediante pasarelas que permiten el desplazamiento de los pasajeros entre las diferentes zonas de abordaje. El vagón sur tendrá una longitud de 93,57 metros, mientras que el central medirá 66,82 metros. Por su parte, el vagón norte contará con 91,07 metros de longitud. En total, la infraestructura tiene una longitud de 383 metros y zonas de abordaje de ocho metros de ancho. Estas áreas están destinadas a organizar el ingreso y la salida de los pasajeros, así como la circulación dentro de la estación.

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La infraestructura también cuenta con dos taquillas, ubicadas en los accesos. Una de ellas está en el costado interno, con salida hacia la calle 53, y la otra se encuentra en el costado externo, con salida hacia la calle 49. Otro de los componentes de la estación son las puertas automáticas instaladas en los puntos de parada de los buses. Estos dispositivos cuentan con un sistema de bloqueo para impedir aperturas no autorizadas y disponen de señales luminosas y auditivas que buscan facilitar la orientación de personas con discapacidad visual o auditiva.



Estas son las 18 rutas troncales que operarán en la estación

La nueva estación contará con 18 servicios troncales, distribuidos en tres vagones. Los pasajeros deberán revisar la ubicación de cada ruta para ingresar por el acceso más conveniente y evitar desplazamientos innecesarios dentro de la infraestructura.



TransMilenio

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Conocer esta distribución será importante durante los primeros días de funcionamiento, especialmente para quienes tienen recorridos habituales desde o hacia este punto de la troncal Caracas. La recomendación para los usuarios es identificar previamente el servicio que necesitan y ubicar el vagón correspondiente. Durante las horas de mayor demanda, esta medida puede ayudar a reducir los desplazamientos entre zonas de abordaje y la acumulación de personas en los accesos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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