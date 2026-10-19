Proyecto busca cambiar los nombres de colegios públicos de Bogotá vinculados a grupos armados

Este lunes 19 de octubre se conoció el proyecto de acuerdo presentado por el concejal Julián Uscátegui, que busca impedir que los colegios públicos del Distrito, así como sus sedes, bibliotecas, aulas y otros espacios educativos, lleven el nombre de personas que hayan pertenecido a grupos armados al margen de la ley, como Carlos Pizarro Leongómez.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web del Concejo de Bogotá, la iniciativa busca prohibir que las instituciones educativas públicas lleven los nombres de personas que hayan pertenecido a guerrillas como las FARC, el ELN o el M-19, así como a grupos paramilitares, estructuras del narcotráfico y otros grupos armados organizados. La propuesta también contempla revisar los nombres actuales y establecer un procedimiento para elegir nuevas denominaciones con participación de la comunidad educativa.

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"Un colegio le dice a un niño a quién debe admirar. No podemos pedirles a nuestros estudiantes que rechacen la violencia mientras estudian bajo el nombre de quienes la ejercieron. Los colegios de Bogotá deben honrar a las víctimas, a los maestros, a los científicos y a quienes construyeron país sin empuñar un arma", afirmó el concejal Julián Uscátegui.



¿Por qué se presentó esta iniciativa?

La propuesta encabezada por el concejal Julián Uscátegui surge en medio del debate nacional sobre el uso de símbolos e imágenes de excombatientes en espacios públicos. En Bogotá, uno de los casos mencionados es el del colegio distrital Carlos Pizarro Leongómez, ubicado en la localidad de Bosa, cuyo nombre corresponde al excomandante del M-19, organización que participó en la toma del Palacio de Justicia en 1985.

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En relación con la iniciativa, el concejal insistió en la necesidad de priorizar la memoria de las víctimas del conflicto armado y cuestionó que las instituciones educativas lleven los nombres de personas que pertenecieron a organizaciones armadas.

“La defensa de las víctimas debe estar por encima de cualquier homenaje a quienes hicieron parte de organizaciones armadas responsables de dolor y sufrimiento en Colombia. No podemos permitir que las nuevas generaciones crezcan en espacios educativos que desconozcan la memoria de quienes perdieron la vida, de las familias que fueron destruidas y de miles de colombianos que padecieron la violencia”, enfatizó el concejal.

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Por ello, el proyecto plantea que la denominación de las instituciones educativas debe corresponder a personas que hayan realizado aportes al país en el marco de la legalidad. Entre las categorías que se proponen para la elección de nuevos nombres se encuentran artistas, deportistas, científicos y profesionales.

📰 Entérese



Colegios públicos de Bogotá no podrán llevar el nombre de miembros de grupos armados como Carlos Pizarro: concejal Julián Uscátegui radica Proyecto de Acuerdo



👉🏽 @JulUscategui



Más información https://t.co/JXHM5c0RHU pic.twitter.com/Xi8g6Rhuk7 — Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) October 19, 2026

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¿Cómo se realizaría el cambio de nombres?

Según la información divulgada por el Concejo de Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito sería la encargada de reglamentar la iniciativa, para lo cual contaría con un plazo de seis meses.

Una vez identificadas las instituciones educativas cuyos nombres se ajusten a los criterios establecidos en el proyecto, se procedería con el trámite de modificación correspondiente, de acuerdo con las disposiciones que finalmente se aprueben.

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¿Cuáles son los nombres de las instituciones educativas públicas de Bogotá?

A continuación, se presenta el listado de instituciones educativas incluido en el material de referencia, organizado por localidades.

1. Usaquén

IED Nuevo Horizonte

IED San Cristóbal Norte

IED Aquileo Parra

IED Cristóbal Colón

2. Chapinero

IED Técnico Palermo

IED Manuela Beltrán

3. Santa Fe

IED Camilo Torres

IED Jorge Soto del Corral

IED Policarpa Salavarrieta

4. San Cristóbal

IED José Félix Restrepo

IED Manuelita Sáenz

IED Montebello

IED Alemania Unificada

5. Usme

IED Miguel de Cervantes Saavedra

IED Ofelia Uribe de Acosta

IED Fernando González Ochoa

IED Chuniza

6. Tunjuelito

IED Ciudad de Bogotá

IED Venecia

IED Rufus J. Steiner

7. Bosa

IED Carlos Pizarro Leongómez

IED Fernando Mazuera Villegas

IED Claretiano

IED Bosa Nova

8. Kennedy

IED INEM Francisco de Paula Santander

IED Ciudad de Techo

IED Codema

IED John F. Kennedy

9. Fontibón

IED Carlo Federici

IED Costa Rica

IED Pablo Neruda

10. Engativá

IED Tomás Carrasquilla

IED Robert F. Kennedy

IED Tabora

11. Suba

IED Gerardo Paredes

IED Tibabuyes Universal

IED Delia Zapata Olivella

IED Gonzalo Arango

12. Barrios Unidos

IED Tomás Rueda Vargas

IED Rafael Bernal Jiménez

13. Teusaquillo

IED Manuela Beltrán (sede Teusaquillo)

IED Palermo Sur

14. Los Mártires

IED Menorah

IED Panamericano

15. Antonio Nariño

IED Atanasio Girardot

IED Guillermo León Valencia

16. Puente Aranda

IED Marco Antonio Carreño

IED Benjamín Herrera

17. La Candelaria

IED Mayor de San Bartolomé (concesión/oficial)

IED Centro San Bernardo

18. Rafael Uribe Uribe

IED Restrepo Millán

IED Clemencia de Holguín

IED Enrique Olaya Herrera

19. Ciudad Bolívar

IED El Tesoro La Cumbre

IED Rodrigo Lara Bonilla

IED Argentina Montebello

IED Arborizadora Alta

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO