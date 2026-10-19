Proyecto busca cambiar los nombres de colegios públicos de Bogotá vinculados a grupos armados

Este lunes 19 de octubre se conoció el proyecto de acuerdo presentado por el concejal Julián Uscátegui, que busca impedir que los colegios públicos del Distrito, así como sus sedes, bibliotecas, aulas y otros espacios educativos, lleven el nombre de personas que hayan pertenecido a grupos armados al margen de la ley, como Carlos Pizarro Leongómez.
De acuerdo con la información publicada en el sitio web del Concejo de Bogotá, la iniciativa busca prohibir que las instituciones educativas públicas lleven los nombres de personas que hayan pertenecido a guerrillas como las FARC, el ELN o el M-19, así como a grupos paramilitares, estructuras del narcotráfico y otros grupos armados organizados. La propuesta también contempla revisar los nombres actuales y establecer un procedimiento para elegir nuevas denominaciones con participación de la comunidad educativa.
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"Un colegio le dice a un niño a quién debe admirar. No podemos pedirles a nuestros estudiantes que rechacen la violencia mientras estudian bajo el nombre de quienes la ejercieron. Los colegios de Bogotá deben honrar a las víctimas, a los maestros, a los científicos y a quienes construyeron país sin empuñar un arma", afirmó el concejal Julián Uscátegui.
¿Por qué se presentó esta iniciativa?
La propuesta encabezada por el concejal Julián Uscátegui surge en medio del debate nacional sobre el uso de símbolos e imágenes de excombatientes en espacios públicos. En Bogotá, uno de los casos mencionados es el del colegio distrital Carlos Pizarro Leongómez, ubicado en la localidad de Bosa, cuyo nombre corresponde al excomandante del M-19, organización que participó en la toma del Palacio de Justicia en 1985.
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En relación con la iniciativa, el concejal insistió en la necesidad de priorizar la memoria de las víctimas del conflicto armado y cuestionó que las instituciones educativas lleven los nombres de personas que pertenecieron a organizaciones armadas.
“La defensa de las víctimas debe estar por encima de cualquier homenaje a quienes hicieron parte de organizaciones armadas responsables de dolor y sufrimiento en Colombia. No podemos permitir que las nuevas generaciones crezcan en espacios educativos que desconozcan la memoria de quienes perdieron la vida, de las familias que fueron destruidas y de miles de colombianos que padecieron la violencia”, enfatizó el concejal.
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Por ello, el proyecto plantea que la denominación de las instituciones educativas debe corresponder a personas que hayan realizado aportes al país en el marco de la legalidad. Entre las categorías que se proponen para la elección de nuevos nombres se encuentran artistas, deportistas, científicos y profesionales.
📰 Entérese— Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) October 19, 2026
Colegios públicos de Bogotá no podrán llevar el nombre de miembros de grupos armados como Carlos Pizarro: concejal Julián Uscátegui radica Proyecto de Acuerdo
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Más información https://t.co/JXHM5c0RHU pic.twitter.com/Xi8g6Rhuk7
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¿Cómo se realizaría el cambio de nombres?
Según la información divulgada por el Concejo de Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito sería la encargada de reglamentar la iniciativa, para lo cual contaría con un plazo de seis meses.
Una vez identificadas las instituciones educativas cuyos nombres se ajusten a los criterios establecidos en el proyecto, se procedería con el trámite de modificación correspondiente, de acuerdo con las disposiciones que finalmente se aprueben.
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¿Cuáles son los nombres de las instituciones educativas públicas de Bogotá?
A continuación, se presenta el listado de instituciones educativas incluido en el material de referencia, organizado por localidades.
1. Usaquén
- IED Nuevo Horizonte
- IED San Cristóbal Norte
- IED Aquileo Parra
- IED Cristóbal Colón
2. Chapinero
- IED Técnico Palermo
- IED Manuela Beltrán
3. Santa Fe
- IED Camilo Torres
- IED Jorge Soto del Corral
- IED Policarpa Salavarrieta
4. San Cristóbal
- IED José Félix Restrepo
- IED Manuelita Sáenz
- IED Montebello
- IED Alemania Unificada
5. Usme
- IED Miguel de Cervantes Saavedra
- IED Ofelia Uribe de Acosta
- IED Fernando González Ochoa
- IED Chuniza
6. Tunjuelito
- IED Ciudad de Bogotá
- IED Venecia
- IED Rufus J. Steiner
7. Bosa
- IED Carlos Pizarro Leongómez
- IED Fernando Mazuera Villegas
- IED Claretiano
- IED Bosa Nova
8. Kennedy
- IED INEM Francisco de Paula Santander
- IED Ciudad de Techo
- IED Codema
- IED John F. Kennedy
9. Fontibón
- IED Carlo Federici
- IED Costa Rica
- IED Pablo Neruda
10. Engativá
- IED Tomás Carrasquilla
- IED Robert F. Kennedy
- IED Tabora
11. Suba
- IED Gerardo Paredes
- IED Tibabuyes Universal
- IED Delia Zapata Olivella
- IED Gonzalo Arango
12. Barrios Unidos
- IED Tomás Rueda Vargas
- IED Rafael Bernal Jiménez
13. Teusaquillo
- IED Manuela Beltrán (sede Teusaquillo)
- IED Palermo Sur
14. Los Mártires
- IED Menorah
- IED Panamericano
15. Antonio Nariño
- IED Atanasio Girardot
- IED Guillermo León Valencia
16. Puente Aranda
- IED Marco Antonio Carreño
- IED Benjamín Herrera
17. La Candelaria
- IED Mayor de San Bartolomé (concesión/oficial)
- IED Centro San Bernardo
18. Rafael Uribe Uribe
- IED Restrepo Millán
- IED Clemencia de Holguín
- IED Enrique Olaya Herrera
19. Ciudad Bolívar
- IED El Tesoro La Cumbre
- IED Rodrigo Lara Bonilla
- IED Argentina Montebello
- IED Arborizadora Alta
POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO