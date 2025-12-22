En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pasaje de TransMilenio aumentaría $250 para 2026: gerente del sistema explica la razón

Pasaje de TransMilenio aumentaría $250 para 2026: gerente del sistema explica la razón

El pasaje para el próximo año, tanto de TransMilenio como de SITP, se acercaría a los 3.500 pesos, en caso de que el proyecto sea aprobado. ¿Qué pasará con los subsidios de transporte?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Cuánto está el pasaje de TransMilenio: así quedaría el precio para 2026
Cuánto está el pasaje de TransMilenio: así quedaría el precio para 2026 -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad