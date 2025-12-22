Pasaje de TransMilenio aumentaría $250 para 2026: gerente del sistema explica la razón

En medio de un debate económico y social creciente, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, confirmó que el pasaje del sistema masivo podría subir de $3.200 a $3.450, un incremento de $250 o 7,8 %, dentro del Proyecto de Presupuesto Distrital para 2026.

El proyecto de presupuesto presentado ante el Concejo de Bogotá contempla un ajuste tarifario para TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Según el documento de exposición de motivos, se destinaría un total de $12,8 billones para mantener la operación en 2026, financiados con:



Saldos iniciales: $3,68 billones

Ingresos propios: $0,74 billones

Transferencias, créditos y otras fuentes: $8,39 billones

En este contexto, autoridades alertan que, sin el aumento, el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) quedaría corto para cubrir los costos. La concejal Heidy Lorena Sánchez señaló que el incremento de $250 surge del cálculo técnico de ese fondo, llevando el pasaje a $3.450.



¿Por qué el pasaje de TransMilenio subiría a $3.450?

Ortiz explicó que el incremento en la tarifa responde a una serie de presiones macroeconómicas que han encarecido la operación del sistema. En primer lugar, la inflación acumulada hasta octubre de 2025 se ubicó en 5,51 %, lo que impacta directamente en los costos generales del servicio, desde insumos hasta mantenimiento. A esto se suma el aumento proyectado del salario mínimo para 2026, que se estima en un 11 %, afectando la nómina de aproximadamente 34.000 colaboradores vinculados al sistema. Este ajuste salarial, aunque necesario para garantizar condiciones laborales dignas, representa un desafío financiero importante para la sostenibilidad del transporte público.



Otro factor determinante son los costos energéticos. El precio del diésel, combustible esencial para gran parte de la flota, registró un incremento superior al 14 % durante 2025, mientras que el gas natural vehicular aumentó un 10 % y enfrenta el riesgo de superar el 50 % en 2026 debido a la dependencia de importaciones. Estos incrementos en los insumos energéticos no solo elevan los costos operativos, sino que también presionan la estructura tarifaria del sistema.



A pesar de este panorama, Ortiz subrayó que el aumento propuesto del 7,8 % —equivalente a $250— se mantiene por debajo de algunos de estos indicadores, como el incremento proyectado del salario mínimo y el precio del gas, aunque sí supera la inflación anual. Según la gerente, esta decisión busca equilibrar la necesidad de garantizar la operación del sistema con el compromiso de no trasladar la totalidad de las presiones económicas al bolsillo de los usuarios.



Propuesta de aumento del pasaje de TransMilenio ha sido criticado

Si bien la Administración Distrital respalda la modificación, sectores del Concejo han cuestionado la magnitud del incremento:



La concejal Sánchez sugiere que el sistema podría sostenerse con un aumento de $150 (4,6 %), alineado con el IPC proyectado, sin comprometer la rentabilidad de los concesionarios.

La diputada también resaltó el impacto para los estratos 1, 2 y 3, que destinan una parte significativa de sus ingresos al transporte y podrían verse seriamente afectados.

Por su parte, TransMilenio sostiene que sin el ajuste de $250 no sería viable sostener la operación y mantener los estándares mínimos de calidad.



¿Qué pasará con los subsidios en pasajes de TransMilenio y SITP?

Ortiz aseguró que los subsidios vigentes para las poblaciones más vulnerables se mantendrán sin cambios. Esto incluye los beneficios para personas registradas en el Sisbén, adultos mayores y ciudadanos con discapacidad, quienes seguirán accediendo al sistema sin costo. Esta decisión busca garantizar que, a pesar del incremento en la tarifa general, los grupos más sensibles no vean afectada su movilidad, un aspecto que se ha convertido en uno de los puntos centrales del debate público. Según la gerente, la protección social es una prioridad y continuará siendo parte del modelo de financiación del transporte masivo.

En paralelo, TransMilenio avanza en una estrategia que pretende mejorar la eficiencia y reducir costos operativos a largo plazo mediante la renovación de su flota. Entre 2026 y 2027 se proyecta la incorporación de 705 buses eléctricos, una apuesta que no solo responde a la necesidad de modernización, sino también a los compromisos ambientales de la ciudad. Con esta transición, se espera disminuir las emisiones contaminantes, optimizar las rutas y los tiempos de operación, reducir la dependencia de combustibles fósiles y ofrecer una experiencia más cómoda y segura para los usuarios. Esta inversión, según Ortiz, busca contrarrestar las razones que justifican el aumento tarifario y abrir el camino hacia un transporte público más sostenible y eficiente.

Así las cosas, se espera que en los próximos días el Distrito confirme cuál será la tarifa de TransMilenio y SITP para el próximo año.

