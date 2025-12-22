Videos: colapso en autopista Norte afecta movilidad en Bogotá este lunes; recicladores hacen bloqueo

Decenas de vehículos están represados debido al bloqueo que desde tempranas horas de este lunes realiza un grupo de alrededor de 500 recicladores en la autopista Norte de Bogotá, quienes, según el Distrito, mencionan que se desplazarán hacia el centro de la ciudad para protestar contra algunas medidas del Distrito relacionadas con el control de la separación de residuos. La troncal de TransMilenio está afectada y el tráfico mixto completamente detenido.

En redes sociales varios usuarios afectados han subido fotos y videos del largo trancón, mientras que agentes de tránsito y personal del grupo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno hacen presencia en la zona. La protesta se realiza en plena hora pico, cuando los ciudadanos se están transportando a sus lugares de trabajo. También se realiza en el marco del plan éxodo, ya que muchos vehículos están saliendo de la ciudad para fin de año.

"En este momento están generando un bloqueo intermitente en uno de los costados de la Autonorte, sentido norte-sur. Con la comunidad recicladora hemos tenido diálogo permanente, hemos buscado salidas siempre y lo seguiremos haciendo. Hay muchos que hacen las cosas bien y con quienes hacemos equipo", escribió el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.



A esta hora se registra una fuerte congestión sobre la autopista norte con calle 100, en Bogotá, por cuenta de un bloqueo que están realizando recicladores.



El funcionario añadió que, con respecto a las quejas de los recicladores, "la dinámica de separación de residuos en andenes o calles propicia en muchos casos regueros de basura y por eso aplicaremos la ley legítimamente para mejorar estas prácticas. La ciudadanía exige más orden en el espacio público y todos los actores debemos poner de nuestra parte. La corresponsabilidad se vuelve central en una ciudad que debe y ha demostrado que puede organizarse mejor".

Añadió que, desde la Secretaría de Gobierno, son "enfáticos en que el bloqueo no es una forma de presionar el diálogo. Desde la administración siempre hemos estado dispuestos a conversar sin necesidad de incurrir en vías de hecho como la de hoy. El viernes pasado la UAESP tuvo un espacio de conversación con ellos y seguimos proponiéndoles continuar con una mesa de trabajo durante esta semana".

Afectaciones en TransMilenio por bloqueos de recicladores

La última actualización de TransMilenio indicó que, debido a la manifestación ajena a la operación que se presenta en la Autopista Norte, en inmediaciones de la estación Calle 100, a la hora las troncales afectadas son: Autonorte, Calle 80, NQS y Caracas con atrasos en servicios de más de 45 minutos.

"Recomendamos a los usuarios no despresurizar las puertas y evitar caminar por los carriles exclusivos, ya que esto pone en riesgo su integridad y dificulta el restablecimiento del paso de los buses", añadió la empresa. Las siguientes rutas de SITP también presentan retrasos:



291

465A

A305

A610

A713

B904

B916

T62

402

403A

442

634

661

801A

A151

A611

B404

37

193A

A606

B326

Z4B

T795

Z8

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL