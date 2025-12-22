Bloqueo de recicladores en autopista Norte, en Bogotá: estas rutas de TransMilenio no están operando

Un grupo de recicladores se encuentra bloqueando la autopista Norte en Bogotá desde tempranas horas de la mañana de este lunes 22 de diciembre, causando un largo trancón en el corredor, sobre todo desde la calle 100, en plena hora pico de la capital. Según se conoce, el gremio del reciclaje se encuentra manifestándose por algunas decisiones recientes del Distrito que afecta directamente a los trabajadores, y se van a desplazar al centro de la ciudad.

Varios videos en redes sociales muestran que hay bastante tráfico en la zona, y que los vehículos están completamente detenidos. El bloqueo afecta también la vía exclusiva para el transporte público. "Servicios de TransMilenio en la autopista Norte presentan desfases en su operación de hasta 30 minutos, debido a las manifestaciones ajenas a la operación que permanecen en la zona y realizan bloqueos intermitentes en el carril exclusivo", informó la empresa.

"Recomendamos a los usuarios no despresurizar las puertas y evitar caminar por los carriles exclusivos, ya que esto pone en riesgo su integridad y dificulta el restablecimiento del paso de los buses", añadió TransMilenio. Cabe resaltar que esta manifestación se suma al plan éxodo anunciado por las autoridades, debido a que las familias en la capital están saliendo de la ciudad para las fiestas de fin de año. Algunos de los corredores que tienen más tráfico son la calle 80 y la autopista Sur.



Rutas de TransMilenio afectadas por manifestación de recicladores

TransMilenio indicó que en la estación de la autopista con calle 100 permanece el grupo de manifestantes, quienes realizan bloqueos intermitentes en el carril exclusivo para los buses de transporte público. Además de esta estación, las siguientes rutas zonales (SITP) están afectadas y presentan restrasos:



A esta hora se registra una fuerte congestión sobre la autopista norte con calle 100, en Bogotá, por cuenta de un bloqueo que están realizando recicladores.



Secretario de Gobierno se pronuncia sobre bloqueo de recicladores

El secretario de Gonierno de Bogotá, Gustav Quintero, por medio de su cuenta de X, les envió un mensaje a los manifestantes. "Con la comunidad recicladora hemos tenido diálogo permanente, hemos buscado salidas siempre y lo seguiremos haciendo. Hay muchos que hacen las cosas bien y con quienes hacemos equipo. La dinámica de separación de residuos en andenes o calles propicia en muchos casos regueros de basura y por eso aplicaremos la ley legítimamente para mejorar estas prácticas", escribió.

El funcionario añadió que la ciudadanía exige más orden en el espacio público y "todos los actores debemos poner de nuestra parte. La corresponsabilidad se vuelve central en una ciudad que debe y ha demostrado que puede organizarse mejor. Somos enfáticos en que el bloqueo no es una forma de presionar el diálogo. Desde la administración siempre hemos estado dispuestos a conversar sin necesidad de incurrir en vías de hecho como la de hoy. El viernes pasado la UAESP tuvo un espacio de conversación con ellos y seguimos proponiéndoles continuar con una mesa de trabajo durante esta semana".

