Últimos días para reclamar el subsidio de transporte escolar de colegios públicos de Bogotá

Desde el 6 de enero se encuentra disponible el quinto ciclo de pago del subsidio de transporte escolar, un apoyo económico que beneficia a 10.872 estudiantes matriculados en colegios oficiales, quienes reciben el recurso a través de la modalidad DaviPlata. Las familias beneficiarias tienen plazo limitado para reclamar el abono correspondiente, por lo que la entidad hizo un llamado a realizar el retiro dentro de las fechas establecidas.



De acuerdo con la información oficial, los estudiantes y sus acudientes cuentan con 30 días calendario para retirar el subsidio, plazo que está en sus últimos días, pues hasta el 5 de febrero de 2026 estará disponible.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para esta dispersión, correspondiente al ciclo 5, la Secretaría de Educación destinó $4.029 millones, recursos que buscan garantizar el acceso y la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo oficial.

El subsidio de transporte escolar en modalidad DaviPlata está dirigido a estudiantes menores de 14 años matriculados en colegios públicos del distrito, a estudiantes con discapacidad sin importar la edad, así como a familias focalizadas de acuerdo con los criterios definidos en el manual operativo vigente del Programa de Movilidad Escolar. Esta modalidad permite que el apoyo económico sea recibido de manera directa y segura a través de la plataforma digital.



¿Cómo reclamar el subsidio?

La Secretaría de Educación detalló los pasos que deben seguir los acudientes o responsables para acceder al recurso. En primer lugar, los beneficiarios recibirán una notificación vía mensaje de texto (SMS) al número de celular que se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT). Este mensaje informa sobre la disponibilidad del abono.



Posteriormente, el acudiente debe ingresar a la aplicación DaviPlata desde su dispositivo móvil o acceder a través del portal web oficial www.daviplata.com. Una vez allí, deberá autenticarse con el documento de identidad y la clave personal, verificar el saldo disponible y proceder al retiro del dinero.



El subsidio puede ser retirado en cajeros automáticos de Davivienda, oficinas bancarias o corresponsales autorizados. La Secretaría recomienda conservar el comprobante de la transacción, ya que este puede ser requerido para futuras verificaciones.



Importancia de mantener los datos actualizados

Uno de los puntos clave señalados por la Secretaría de Educación es la necesidad de mantener actualizada la información del estudiante y del acudiente en el SIMAT, requisito fundamental para evaluar la continuidad del beneficio o su eventual asignación, de acuerdo con la capacidad de atención del programa.

Publicidad

Entre los datos que deben estar correctamente registrados se encuentran el número de celular del acudiente, el tipo y número de documento de identidad, la dirección de residencia actual y los nombres y apellidos completos del responsable. Para realizar cualquier actualización, las familias deben dirigirse al colegio donde el estudiante se encuentra matriculado, solicitar el trámite en la secretaría académica, presentar los documentos de identidad correspondientes y verificar que los cambios queden registrados correctamente en el sistema.

La entidad distrital reiteró una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes en el proceso. Entre ellas, verificar regularmente el estado de los datos en el SIMAT, retirar el subsidio dentro del plazo establecido, conservar todos los comprobantes de las transacciones y consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Educación para obtener información confiable.

Publicidad

Para resolver inquietudes relacionadas con el subsidio de transporte escolar, las familias pueden comunicarse con la Secretaría de Educación del Distrito a través de su página web educacionbogota.edu.co, el correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co, la línea telefónica +57 (601) 324-1000 o las redes sociales oficiales @educacionbogota.

Con este beneficio, la Secretaría de Educación reafirma su compromiso de reducir las barreras económicas que afectan la movilidad de los estudiantes y de fortalecer las condiciones que permiten su permanencia en el sistema educativo oficial, recordando que el retiro oportuno del subsidio es fundamental para no perder el beneficio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

