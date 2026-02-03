¡Pilas! Pico y Placa Solidario ya cuenta con actualización de tarifas para 2026 en Bogotá

El Pico y Placa Solidario es un mecanismo que permite a los conductores de Bogotá adquirir un permiso diario, mensual o semestral para circular sin estar sujetos a la restricción habitual del pico y placa. Este servicio, además de ofrecer flexibilidad a los vehículos que requieren movilidad durante los días de restricción, cumple un papel clave en el financiamiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), dado que los recursos recaudados se destinan en su totalidad al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).



A través de la Resolución 120963 de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad actualizó los valores de servicios de movilidad, entre ellos los de la base del Pico y Placa Solidario, aplicando ajustes basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).



Estos son los valores base para el Pico y Placa Solidario en Bogotá durante el 2026:

Tarifas Base por Periodo

Permiso por 1 día: $70.294

$70.294 Permiso por 1 mes: $561.808

$561.808 Permiso por 6 meses: $2.809.311

Es importante recordar que los precios anteriores son los valores base. El monto total que debes pagar se calcula mediante un simulador que aplica factores multiplicadores según las características de tu vehículo:



Avalúo del vehículo

Impacto ambiental

Tipo de modelo

Tipo de combustible

Entre las novedades de la actualización se encuentra el ajuste del factor municipio, que afecta a los vehículos matriculados fuera de Bogotá. Este factor pasó de 1,2 a 1,5, lo que implica un incremento en el valor final de los permisos para estos vehículos.

Para realizar el trámite del Pico y Placa Solidario de manera segura, la Secretaría Distrital de Movilidad recuerda que el único sitio oficial es la página web www.movilidadbogota.gov.co, específicamente en el banner de Pico y Placa Solidario. Allí, personas naturales o jurídicas pueden consultar los requisitos, simular el costo del permiso, registrarse, pagar de forma directa y obtener el permiso sin intermediarios, así como consultar solicitudes previas y reportar fallas técnicas.

La plataforma garantiza un proceso seguro y transparente, evitando riesgos de fraudes o errores que pueden presentarse en sitios no oficiales. Se recomienda verificar que la URL termine en .GOV.CO, ya que algunos portales usan direcciones similares pero no oficiales.



Otros ajustes tarifarios

El Pico y Placa Solidario forma parte de un conjunto de ajustes tarifarios para los servicios de movilidad de Bogotá en 2026, que incluyen proyectos en trámite sobre tarifas de taxis, Zonas de Parqueo Pago (ZPP) y topes máximos de cobro para parqueaderos. Estos valores se calculan tomando como referencia indicadores económicos como el IPC y el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, y se ajustan de acuerdo con variables como la ubicación, el tipo de vehículo y la certificación de sostenibilidad de los estacionamientos.



Por ejemplo, las Zonas de Parqueo Pago ajustarán sus tarifas por minuto según el tipo de vehículo: para motocicletas, entre $62 y $248; para automóviles, entre $89 y $355; y para bicicletas, con tarifas especiales en parqueaderos con Sello Oro que promueven la movilidad sostenible.



En el caso de taxis, los valores se definen tanto por taxímetro como por plataformas tecnológicas, considerando factores como recargos nocturnos, servicio puerta a puerta, aeropuerto o Puente Aéreo, y un factor de excelencia operacional para vehículos autorizados y capacitados según la normativa.

