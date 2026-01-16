En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Usuarios reportan caída en servicios del Banco de Bogotá y fallas en transacciones digitales

Usuarios reportan caída en servicios del Banco de Bogotá y fallas en transacciones digitales

Reportes de usuarios en redes sociales alertaron sobre posibles fallas en los servicios digitales del Banco de Bogotá durante la tarde del viernes.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de ene, 2026
Usuarios reportan caída en servicios del Banco de Bogotá y fallas en transacciones digitales
Imagen de referencia -
Canva

Durante los últimos minutos, usuarios del Banco de Bogotá han reportado a través de redes sociales una serie de inconvenientes relacionados con el funcionamiento de los servicios digitales de la entidad financiera. De acuerdo con los mensajes publicados por los clientes, las fallas se estarían presentando principalmente al momento de ingresar a la aplicación, realizar pagos y ejecutar otras transacciones habituales.

Las quejas comenzaron a circular en plataformas como X (antes Twitter), donde varios usuarios señalaron dificultades para acceder a sus cuentas y completar operaciones bancarias. Algunos manifestaron que la aplicación no carga correctamente, mientras que otros indicaron que, pese a lograr el ingreso, no es posible efectuar pagos o movimientos.

Ante estos reportes, el Banco de Bogotá estaría respondiendo directamente a los usuarios en redes sociales con un mensaje en el que reconoce los inconvenientes. “¡Hola! Te ofrecemos disculpas, actualmente presentamos inconvenientes en nuestros servicios, te invitamos a intentar ingresar nuevamente más tarde; nuestro equipo se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente lo más pronto posible”, señala la comunicación compartida por la entidad en respuesta a las reclamaciones.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el origen de las fallas ni el tiempo estimado para el restablecimiento total de los servicios. Tampoco se han detallado cuáles canales específicos se encuentran afectados, más allá de los reportes relacionados con la aplicación y las transacciones con tarjeta y digitales.

La situación ha generado molestia entre algunos clientes, especialmente aquellos que aseguran necesitar los servicios para realizar pagos urgentes.

Por ahora, el banco ha reiterado que su equipo técnico se encuentra trabajando para resolver la situación en el menor tiempo posible y ha recomendado a los usuarios intentar nuevamente más tarde mientras se normaliza el funcionamiento de los servicios.

Se espera que en las próximas horas la entidad entregue una actualización oficial sobre el estado de la plataforma y la solución de los inconvenientes reportados por los clientes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

