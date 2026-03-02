Nuevos detalles sobre homicidio de vendedor ambulante en Bogotá: "Amenazaron a un niño"

La trágica muerte de David Rodríguez Vargas, un joven de 23 años que se ganaba la vida como vendedor ambulante en el centro de Bogotá, volvió a ser noticia, pues sus hermanas, Mariana y Laura Rodríguez, hablaron sobre las amenazas de las que su hermano ya venía siendo víctima, sobre cómo ocurrieron los hechos, la supuesta negligencia por parte de la Policía y también sobre cómo no han recibido la ayuda necesaria por parte de las autoridades.



"Tuve un presentimiento": hermana de vendedor ambulante asesinado en Bogotá

El día que lo iban a matar, su mamá estaba de cumpleaños y así fue como la familia se enteró de la terrible noticia: Mariana Rodríguez comentó en entrevista con *Blu Radio* que “me acuerdo que yo estaba hablado con mi mamá. Le dije que no podíamos hacer nada porque estaba ocupada y no le podía celebrar nada. Entonces, me dijo que ‘está bien’. Como a la media hora me llamó una conocida de nosotros, me preguntó en dónde estaba, le dije que en la casa y me dijo que tenía que contarme algo de David. Tuve un presentimiento y le dije, ‘no quiero escuchar nada, no quiero saber nada’. Entonces, me dijo, ‘mami, es que a David hace poquito lo mataron en La Mariposa. Sentí como un hueco en mi corazón y dije, ‘¿otra vez tener que pasar por este dolor? No es justo’”. Dicho dolor al que se refirió Mariana tiene que ver con un ataque que otro de sus hermanos había recibido, del cual, por fortuna, logró sobrevivir.

Laura Rodríguez señaló, por su parte, que todo comenzó por la “envidia” que otros vendedores informales sentían hacia el puesto de hamburguesas y perros calientes de su hermano mayor en la carrera Séptima con calle 12. Laura relató cómo una disputa escaló hasta un ataque casi mortal contra el hermano que sobrevivió a finales de 2023: "Mi hermano siempre estuvo pendiente como al frente, nunca pensó que estas dos personas fueran a llegar por la parte de atrás; sucede que ellos llegan, atacan a mi hermano con machete, le propinan varias heridas, la más grave fue una de la pierna que lo dejó inmóvil por mucho tiempo. Gracias a Dios, un angelito rescató a mi hermano, lo ayudó a ir al hospital y ahí quedó todo. Estas dos personas tenían cédulas falsas, entonces el proceso de mi hermano mayor nunca avanzó por ese motivo".



"Lo apuñalaron y salieron corriendo": hermana de vendedor aambulante asesinado en Bogotá

Tras la incapacidad de su hermano mayor, David asumió más responsabilidades en el negocio, convirtiéndose en el objetivo de los mismos agresores. Las hermanas denunciaron que las amenazas se volvieron constantes, incluso con armas de fuego. El 5 de septiembre de 2025, día del cumpleaños de su madre, David fue atacado en el Parque de la Mariposa, en el centro de la ciudad, mientras compraba insumos. Laura Rodríguez sostuvo que, contrario a lo que se especuló, no hubo una riña previa: "En las cámaras de seguridad nunca se ve a mi hermano hablar con nadie; simplemente se ve mi hermano en la cicla, llevaba su cicla con una mano, y la otra mano llevaba los suministros, y se ve a dos personas salir de la parte de atrás, una de las dos personas apuñala a mi hermano y salen corriendo".

Uno de los testimonios más dolorosos compartidos por las hermanas es la supuesta negligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá al momento del ataque. Según Laura, los oficiales presentes impidieron que un conocido de la familia le brindara primeros auxilios: "Literalmente la Policía no dejó que nadie lo auxiliara, no permitió que nadie se acercara a auxiliarlo. Un amigo de nosotros vio todo; él intentó ayudarlo, los policías no lo dejaron. Se supone que llamaron una ambulancia, la ambulancia nunca llegó, lo llevaron en una patrulla hasta el hospital, pero mi hermano ya llegó sin signos vitales. Tal vez, si ellos hubieran permitido que una persona se acercara ayudarle a mi hermano, él seguiría acá".



La última conversación de David Rodríguez con sus hermanas

Mariana Rodríguez recordó con profunda tristeza el último contacto que tuvo con David. Aunque hablaron el día anterior, fue un mensaje de texto el que quedó grabado en su memoria como una despedida que ella no alcanzó a completar. "A lo último me dijo, 'bueno, la quiero mucho' y yo no le escribí más porque me ocupé. Entonces dije, 'bueno, más tarde le contesto', pero realmente se me pasó contestarle y es algo de lo que uno se arrepiente porque dice que 'si tan solo le hubiera dicho más que lo amaba'".



Por su parte, Laura narró cómo fue el último contacto con su hermano: “Un día antes lo había visto porque yo salí del trabajo y él pasó en la misma bicicleta por el mismo lado. Lo saludé, hablamos, me preguntó cómo estaba. cómo estaba mi bebé. Yole pregunté cómo estaba él, cómo le estaba yendo en el trabajo y ya. De ahí yo quedé subir en la noche al puesto, no pude subir, pero pues en la noche él me escribió y me dijo que me quería mucho”.



Amenazas de muerte a la familia de vendedor ambulante asesinado

La familia de David denuncia que no hay avances por parte de la Fiscalía. Laura sostuvo que los victimarios han seguido llamando para amedrentarlos, incluso mencionando explícitamente el asesinato de su hermano: "Hace poco, estas dos personas volvieron a llamar a mi hermano mayor para amenazarlo, que no querían verlo en la Séptima, que si es que él le estaba montando vigilancia al papá de ellos, que el problema era entre ellos y mi hermano y que era o mi hermano o eran ellos. Tenemos entendido que la orden de captura ni siquiera salió. A mi hermano mayor le informaron que, se suponía, el caso de mi hermano tenía que estar cerrado, la patrullera que lleva el caso no responde, no da información. No sabemos qué ha pasado con el caso de él”.



Sobre las amenazas, Laura indicó que “la primera que le hicieron fue por llamada... y textualmente el man le dice como de 'pues qué, ya a su hermano me lo fumé, ya lo maté'. Entonces sí ha habido amenazas contra mi hermano, contra mi sobrina, contra un niño que no tiene nada que ver en el problema y contra mí. Ya es hostigante, es fastidioso salir a la calle y tener miedo de salir, de que de pronto me pueda pasar algo. Eso ya es feo de no poder vivir tranquilos".

El clamor de Mariana es el caso de David no sea ignorado por ser una "persona del común" y que se garantice su protección, pues hoy son las víctimas quienes deben vivir escondidas mientras los agresores caminan en libertad.

