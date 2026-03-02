¿Cómo funcionan las zonas seguras para pedir taxis en zonas de rumba en Bogotá?

En el último fin de semana de febrero, el alcalde Carlos Fernando Galán realizó un recorrido por las sectores de rumba de Bogotá para inspeccionar la implementación de las “zonas seguras de taxis”. El mandatario distrital visitó tres reconocidos sectores en los que funcionan establecimientos nocturnos y donde ya operan estos espacios como una nueva estrategia de prevención frente a delitos que amenazan la seguridad de los bogotanos.

Casos como el de Diana Ospina han encendido las alarmas entre la ciudadanía en Bogotá a la hora de tomar transporte hacia sus hogares. Algo tan simple como abordar un taxi o un vehículo de plataforma hoy suscita el temor de ser víctima de un paseo millonario o secuestro en Bogotá. Como respuesta a este panorama surge esta iniciativa del Distrito, que busca garantizar mayor seguridad para los ciudadanos.



Dónde están ubicadas las zonas seguras de taxis

Hasta el momento, hay tres zonas seguras de taxis en Bogotá establecidas en Modelia, la Zona T y el Distrito Diverso (Chapinero). La iniciativa, según declaró el propio alcalde Galán, surgió a partir de una propuesta del gremio de empresarios. Ahora la Alcaldía trabaja en fortalecer la estrategia para garantizar que en Bogotá haya una vida nocturna segura.



Los Gestores del Orden y los Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en articulación con la Policía de Bogotá, la Policía de Tránsito de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, hacen parte de esta estrategia de seguridad en zonas de rumba.

Los espacios establecidos para tomar el servicio están marcados con pintura en el suelo, que delimita las zonas y guía a los ciudadanos hasta el punto preciso para abordar el taxi. Allí se encuentran Gestores del Orden y otros funcionarios que realizan acompañamiento permanente. Las zonas también cuentan con la presencia de más de 100 uniformados del Gaula, como parte del operativo de seguridad nocturna en Bogotá.

En el punto delimitado, un funcionario registra en un formulario los datos de la persona que requiere el servicio de transporte. El delegado del Distrito solicita información como el lugar de destino, número de contacto y el grado de alicoramiento. También recopila los datos del taxista para verificar que todo esté en orden. La información es enviada al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4) y compartida con el Centro de Gestión de Tránsito (CGT) para verificar la placa del vehículo y prevenir delitos.



Los Gestores del Orden prestan acompañamiento personalizado a quienes presentan un alto estado de intoxicación por alcohol, personas a las que usualmente no se les presta el servicio de transporte. Su labor consiste en identificarlas, acompañarlas hasta un taxi y aplicar el procedimiento descrito. Estas acciones están orientadas a prevenir hurto y extorsión en zonas de rumba de Bogotá.

