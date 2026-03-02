Capturan a tres hombres en Bogotá por intentar robar apartamento: así era su modus operandi

Tres hombres fueron capturados en flagrancia en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que presuntamente violentaran la cerradura de una vivienda para ingresar y hurtar objetos de valor. El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, tras el aviso oportuno de la comunidad.



Así operaba el grupo delincuencial

Según la información oficial, uno de los hombres se encargaba de violentar la cerradura principal de la vivienda utilizando distintas herramientas. Una vez lograba abrir la puerta, ingresaba junto a un cómplice para intentar hurtar objetos de valor en los apartamentos interiores.



El actuar era rápido y discreto, buscando pasar desapercibidos mientras seleccionaban los inmuebles a los que pretendían entrar. De hecho el plan incluía un tercer hombre que permanecía en el exterior al volante de un vehículo tipo taxi, que sería utilizado para facilitar la huida una vez cometido el hurto.

Sin embargo, mientras manipulaban la chapa, residentes del edificio se percataron de la situación y dieron aviso inmediato a la línea 123. La reacción oportuna permitió que los uniformados llegaran al lugar y capturaran a los tres implicados, incluido el conductor.



En el procedimiento fueron incautadas herramientas utilizadas para forzar cerraduras, celulares, munición y el vehículo en el que pretendían escapar. Las autoridades informaron que los capturados, de entre 28 y 34 años, presentan anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado.



La Policía reiteró el llamado a denunciar de manera oportuna cualquier situación sospechosa, señalando que el aviso de la comunidad fue clave para frustrar el robo y desarticular esta modalidad delictiva.

