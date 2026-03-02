En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
TEMBLOR EN COLOMBIA
BUS INCENDIADO EN RISARALDA
TIROTEO EN TEXAS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan identidades de los capturados tras allanamientos de fábrica de explosivos del ELN en Bogotá

Revelan identidades de los capturados tras allanamientos de fábrica de explosivos del ELN en Bogotá

Los dos señalados fueron enviados a la cárcel por la Fiscalía General de la Nación después de que las autoridades frustraran un presunto atentado que planeaba esta célula urbana del grupo ilegal.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de mar, 2026
Comparta en:
Procesados por fábrica ilegal de explosivos del ELN
Las autoridades encontraron mapas de instalaciones militares, hechos a mano alzada.
MinDefensa y Fiscalía General de la Nación

Dos hombres fueron enviados a prisión por la Fiscalía como medida de aseguramiento tras haber sido detenidos por las autoridades en medio del operativo que desmanteló una fábrica clandestina al sur de Bogotá, que presuntamente pertenecería al ELN.

Los individuos fueron identificados como Harol Zuluaga Arroyabe, alias Plumilla, y Gerson Hernández Flórez. El ente judicial los señala como los presuntos involucrados en la fabricación, almacenamiento y comercialización de elementos explosivos que ocurría en una vivienda del barrio Charalá, en la localidad de Usme.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El hallazgo de esta fábrica ocurrió el pasado 26 de febrero en una diligencia adelantada por el Gaula Militar de la Brigada 13 del Ejército, Policía, Dijín y DEA. De acuerdo con las autoridades, había todo un plan de acciones terroristas que serían ejecutadas en la capital de Colombia durante las elecciones.

Además de un amplio arsenal que fue confiscado por los efectivos que hicieron parte de esta operación, la Fiscalía reveló que entre el acervo probatorio se encuentran varios documentos con registros de lo que serían planos realizados a mano alzada, de fuertes militares. Durante la audiencia, se detalla que uno de los planos decía "batallón barrio Segovia", lo que lleva a pensar que los criminales tenían planeado atentar contra la fuerza militar, la población civil o funcionarios, tal como lo detalla un informe de inteligencia brevemente mencionado por la fiscal del caso.

Últimas Noticias

  1. ¿Qué es 'Mi movilidad a un clic' y cómo funciona para verificar taxis y taxistas en Bogotá?
    Se implementará un QR en los taxis para más facilidad de los ciudadanos -
    Colprensa / Secretaría de Movilidad
    BOGOTÁ

    ¿Qué es 'Mi movilidad a un clic' y cómo funciona para verificar taxis y taxistas en Bogotá?

  2. Apartamenteros en Bogotá
    Policía Metropolitana de Bogotá
    BOGOTÁ

    Capturan a tres hombres en Bogotá por intentar robar apartamento: así era su modus operandi

También se hallaron 897 cartuchos, un lanzagranadas, 100 iniciadores de cartuchos, un revólver, dos escopetas, cuerpos de granadas de 60 mm, cerca de un kilo de pólvora negra e insumos químicos para mezclas explosivas.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén de la Seccional Bogotá le imputó a Zuluaga y Hernández los delitos de:

  • Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
  • Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. 

De acuerdo con el ente acusador, la misma investigación permitió ver que estos dos hombres habrían entregado elementos explosivos artesanales a grupos ilegales para la ejecución de acciones criminales en diferentes zonas del país.

Los dos procesados aceptaron los cargos imputados de forma libre y voluntaria. En ese orden de ideas, ambos fueron enviados a prisión, donde tendrán que cumplir medida de aseguramiento.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Atentados Terroristas

ELN

Fiscalía General de la Nación

Elecciones presidenciales 2026

Elecciones Congreso 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad