Revelan identidades de los capturados tras allanamientos de fábrica de explosivos del ELN en Bogotá

Dos hombres fueron enviados a prisión por la Fiscalía como medida de aseguramiento tras haber sido detenidos por las autoridades en medio del operativo que desmanteló una fábrica clandestina al sur de Bogotá, que presuntamente pertenecería al ELN.



Los individuos fueron identificados como Harol Zuluaga Arroyabe, alias Plumilla, y Gerson Hernández Flórez. El ente judicial los señala como los presuntos involucrados en la fabricación, almacenamiento y comercialización de elementos explosivos que ocurría en una vivienda del barrio Charalá, en la localidad de Usme.

El hallazgo de esta fábrica ocurrió el pasado 26 de febrero en una diligencia adelantada por el Gaula Militar de la Brigada 13 del Ejército, Policía, Dijín y DEA. De acuerdo con las autoridades, había todo un plan de acciones terroristas que serían ejecutadas en la capital de Colombia durante las elecciones.



Además de un amplio arsenal que fue confiscado por los efectivos que hicieron parte de esta operación, la Fiscalía reveló que entre el acervo probatorio se encuentran varios documentos con registros de lo que serían planos realizados a mano alzada, de fuertes militares. Durante la audiencia, se detalla que uno de los planos decía "batallón barrio Segovia", lo que lleva a pensar que los criminales tenían planeado atentar contra la fuerza militar, la población civil o funcionarios, tal como lo detalla un informe de inteligencia brevemente mencionado por la fiscal del caso.

También se hallaron 897 cartuchos, un lanzagranadas, 100 iniciadores de cartuchos, un revólver, dos escopetas, cuerpos de granadas de 60 mm, cerca de un kilo de pólvora negra e insumos químicos para mezclas explosivas.



Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén de la Seccional Bogotá le imputó a Zuluaga y Hernández los delitos de:



Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones

Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

De acuerdo con el ente acusador, la misma investigación permitió ver que estos dos hombres habrían entregado elementos explosivos artesanales a grupos ilegales para la ejecución de acciones criminales en diferentes zonas del país.



Los dos procesados aceptaron los cargos imputados de forma libre y voluntaria. En ese orden de ideas, ambos fueron enviados a prisión, donde tendrán que cumplir medida de aseguramiento.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL