El duro relato de argentino que fue víctima de robo en Bogotá: "Este viaje me cambió la vida"

Un ciudadano argentino identificado como Augusto Cardinale denunció que fue víctima de robo en Bogotá. El extranjero, que se encuentra recorriendo el continente americano, aseguró que perdió sus documentos y dinero en efectivo, incluyendo su pasaporte y su carnet de vacunas.

El argentino es un hombre que está cruzando el continente en bicicleta y su destino sería México. "Pa, guacho, tuve un día... no sé cómo expresarlo. Hoy me levanto, Cata ya había tomado la decisión de irse, así que dije: 'Bueno, listo, es lo mejor para ella, es lo mejor para mí'. Así que cada uno por su lado. Arranco a pedalear, boludo, y pierdo la mochila. No sé dónde está", dijo entre lágrimas el argentino en un video publicado en sus redes sociales.



"Mi computadora, el metro no lo encuentro, pasaporte, DNI, el carnet de vacunación (todo para entrar a Panamá). Los dólares... tenía como 800, 700 dólares... perdí todo, guacho. No sé dónde está", agregó el extranjero. "Hace como una hora así, todo feo, y la gente pasa, amigo, y te mira y nadie te pregunta si está todo bien. Frené a un policía para... para ver si podía denunciar y el loco no me dio ni pelota, ni información. Le dije que soy de Argentina, que perdí todo... al loco le chupó un huevo y siguió caminando, amigo", aseguró.



En un texto compartido con el video, el creador de contenido dijo que ya ha recorrido más de 10.000 km. "Ayer no fue mi mejor día... A las 6.15 a. m. le mandé este vídeo a un amigo buscando consuelo, no sabía que hacer, estaba en un país extranjero sin documentos, sin plata y sin manera de generarla. Estaba en la lona. Las horas siguientes fueron un caos", relató.

El argentino aseguró que cuando logró calmarse cambio el panorama. "Las cosas mejoraron. Me dije a mí mismo: son cosas que le pueden pasar a cualquiera en cualquier lado. Ya me encontraba mejor parado, tenía la denuncia hecha y encontré la manera de retirar dinero, de hambre no iba a morir. Para ese entonces había recibido tantos mensajes lindos y gente ofreciendo ayuda, que olvide lo mal que estaba. Hoy estoy mejor, sé que de a poco las cosas se van a solucionar, sin dudas este viaje me cambió la vida y ésta va a ser una anécdota más. El mundo es un lugar maravilloso lleno de gente buena dispuesta a ayudar, pero a veces podés tener mala suerte".



¿Cómo fue el robo del que fue víctima el argentino en Bogotá?

Cardinale habló en Noticias Caracol y dio nuevos detalles de la situación que vive actualmente en Bogotá, lo que lo ha llevado a posponer su periplo por el resto del continente. "Desde la embajada no me dieron respuesta alguna. Mandé mail, llamadas, todo. Hoy a la tarde me tocaría volver ir a hablar a ver qué me dicen para volver a tramitar el pasaporte. Por lo pronto, mis documentos no volvieron a aparecer", contó el argentino.

El extranjero también relató cómo fue el momento en el que perdió sus pertenencias. " En ningún momento me atacan a mí. Yo no sufrí físicamente. Yo voy andando por autopista sur de Soacha hacia el lado de Bosa. Vengo andando en bicicleta y siento que me tironean del portaequipaje de atrás. Cuando me doy vuelta a ver, ya no encuentro mi mochila. Miro hacia delante, solamente veo motos, luces, autos. Bueno, a toda velocidad. Imagínate que a las 6 de la mañana un jueves, es un caos total. Así que bueno, no llegué a ver nada. Volví sobre mis pasos esperando encontrar la mochila, pero no nunca nunca apareció".

