VIDEO | Así rescataron a dos hombres arrastrados por la corriente de un caño en Bogotá

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este miércoles 14 de octubre provocaron emergencias en Bogotá y municipios cercanos. Una de las situaciones se presentó hacia las 2:00 p. m., cuando dos habitantes de calle fueron arrastrados por el caño de la NQS, a la altura de la calle 63, lo que llevó a las autoridades a activar un operativo de rescate.

La emergencia fue reportada luego de que integrantes de la comunidad pidieran ayuda al observar que los dos hombres eran arrastrados por la corriente. Ante la situación, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, de las estaciones Chapinero y Ferias, acudieron al lugar para atender el caso.

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Durante el procedimiento, varios transeúntes grabaron videos en los que se observa la angustia por lo ocurrido y los momentos posteriores al rescate, cuando los uniformados lograron sacar a los dos hombres del canal y ponerlos a salvo.



Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de su cuenta en la red social X sobre el rescate y señaló que los hombres recibieron atención por parte del Cuerpo de Bomberos y del personal de la Secretaría Distrital de Salud.

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Vendaval causó afectaciones en viviendas de Funza

Las emergencias por las lluvias en Bogotá y sus alrededores también se extendieron a Funza, Cundinamarca , donde un fuerte vendaval ocasionó daños en varias viviendas.

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Videos grabados por residentes y difundidos en redes sociales muestran parte de la situación, especialmente en el barrio México, uno de los sectores señalados por la comunidad como afectados por las fuertes ráfagas de viento.

Además de los daños reportados en las viviendas, se informó sobre la presencia de cables de alta tensión tendidos en el suelo. Esta situación representa un riesgo potencial para peatones, conductores y residentes de las zonas afectadas, por lo que es importante evitar acercarse a los cables y reportar cualquier situación de peligro a las autoridades.

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De acuerdo con el reporte de los sectores afectados, las zonas de Funza que registraron afectaciones por el vendaval son los barrios México, Nueva Gerona, Furatena, Villa Olímpica, Samarkanda, El Hato, Serrezuelita y Bellizca.

Idiger mantiene seguimiento a las emergencias por lluvias en Bogotá

En Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que mantenía el seguimiento a 10 eventos asociados con las lluvias. De estos, siete se reportaron en la localidad de Suba, dos en Puente Aranda y uno en Engativá.

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Las situaciones estaban relacionadas principalmente con problemas en las redes de alcantarillado y acumulaciones de agua en las vías, condiciones que pueden afectar la movilidad y generar dificultades para quienes se desplazan por los sectores comprometidos.

Ante las precipitaciones, las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados sobre las condiciones de sus localidades y tomar precauciones al transitar por zonas con acumulaciones de agua.

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Quienes deseen consultar el comportamiento de las lluvias pueden ingresar al Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), a través de la página https://app.sab.gov.co/sab/lluvias.htm. Allí es posible revisar información sobre las precipitaciones en tiempo real y los acumulados del día.

Marchas y lluvias pueden afectar la movilidad en Bogotá

A las emergencias ocasionadas por las precipitaciones se suma la jornada de movilizaciones convocada para este miércoles 14 de octubre por organizaciones sindicales, sectores educativos, movimientos políticos y colectivos sociales, en el marco del paro nacional.

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Las manifestaciones estaban previstas en diferentes puntos de la capital, por lo que, junto con las condiciones climáticas, podrían generar cambios en la movilidad y afectar la operación de algunas rutas de TransMilenio, dependiendo de las condiciones de cada sector.

De acuerdo con Bogotá Tránsito, el alto flujo vehicular mantiene lento el ingreso y la salida de la ciudad por el corredor de la calle 80, donde las lluvias también dificultan la circulación.

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Ante este panorama, se recomienda a los conductores y usuarios del transporte público consultar los reportes oficiales antes de salir, conducir con precaución y estar atentos a posibles cambios en las condiciones de las vías.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO