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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / EN VIVO | Manifestaciones en Bogotá hoy, 14 de octubre: minuto a minuto de las marchas programadas
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EN VIVO | Manifestaciones en Bogotá hoy, 14 de octubre: minuto a minuto de las marchas programadas

Las concentraciones se realizarán en puntos como el Parque Nacional y la localidad de Usme. Siga el reporte EN VIVO con la información disponible sobre marchas, horarios y movilidad.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Manifestaciones en Colombia
Colprensa

Bogotá tendrá este miércoles 14 de octubre de 2026 una jornada de movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales, sectores educativos, movimientos políticos y colectivos sociales, en el marco del paro nacional. Las manifestaciones se concentrarán en diferentes puntos de la ciudad y podrían generar afectaciones en la movilidad, así como cambios en la operación de algunas rutas de TransMilenio.

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Gobierno, entre los lugares previstos para las concentraciones se encuentran el Parque Nacional y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la localidad de Santa Fe, además de otros puntos en el centro de Bogotá y en la localidad de Usme, en el sur de la capital.

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EN VIVO: minuto a minuto de la movilidad en Bogotá este 14 de octubre

6:30 a.m.| Las vías que podrían tener afectaciones

Entre los corredores que podrían tener afectaciones se encuentran la carrera Séptima, la carrera Décima y la calle 26.

7:10 a.m. | ¿A qué hora comienzan las concentraciones?

Las primeras movilizaciones con horario confirmado están previstas para las 9:30 a.m. y las 10:00 a.m. en el Parque Nacional. Ambas marchas tienen como destino la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

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