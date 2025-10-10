En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ / Ryan Castro y Forever Broken, los nuevos eventos cancelados en Bogotá

Ryan Castro y Forever Broken, los nuevos eventos cancelados en Bogotá

Dos eventos musicales en Bogotá fueron cancelados. Esto es lo que se sabe sobre la Live Session de Ryan Castro y el Forever Broken.

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de oct, 2025
Ryan Castro y Forever Broken
Eventos de Ryan Castro y el primer festival emo en Bogotá fueron cancelados -
Fotos: Redes sociales

