Ryan Castro y Forever Broken, los nuevos eventos cancelados en Bogotá

Los bogotanos se enfrentan a una nueva cancelación de eventos musicales en la ciudad. A menos de 24 horas de la Live Session de Ryan Castro programada para este viernes 10 de octubre, el evento se canceló. De la misma forma, en la página de TuBoleta se confirmó también la cancelación del Forever Broken, el primer festival emo en Bogotá, programado para el próximo 28 de octubre en el Chamorro City Hall.



¿Qué pasó con la Live Session de Ryan Castro?

A través de un comunicado de la Alcaldía Local de La Candelaria se informó que el show de Ryan Castro con algunos fans programado para este viernes 10 de octubre, a las 4:00 p. m., en la cancha del Parque La Concordia (Cra. 1 # 12C) tuvo que ser cancelado por "incumplimiento en la reglamentación vigente".

Según detallaron en el informe, "aunque el evento contaba con un permiso de baja complejidad autorizado para un aforo de entre 150 y 500 personas, la Alcaldía Local y distintas entidades determinaron que la convocatoria superaría ampliamente esa cifra, teniendo en cuenta que Ryan Castro es un artista de reconocimiento internacional y que su participación fue difundida a través de redes sociales y medios de comunicación".

Un Live Session comúnmente es un espacio en el que el artista comparte con pocos fans, pero ante la convocatoria que tiene el cantante urbano, las autoridades verificaron nuevamente los permisos y documentos para la realización del evento. De esta manera confirmaron que "el evento no cumplía con la reglamentación exigida por el Decreto 599 de 2013, correspondiente a la Ley de Espectáculos Públicos" y que "el certificado SUGA presentado no se ajustaba a la magnitud del evento, que debía clasificarse como de media o alta complejidad".



Adicionalmente, señalaron que "la póliza de responsabilidad civil presentada correspondía al Movistar Arena y no al Parque La Concordia". La cancelación del evento se dio horas antes de iniciar, pues estaba programado para las 4:00 de la tarde. De hecho, el mismo Ryan Castro en sus historias de Instagram había dejado los detalles para el evento que era con aforo limitado, gratuito y para mayores de edad.

Finalmente, la Alcaldía Local de La Candelaria resaltó que "se aplicó la medida correctiva (comparendo) al productor del evento (Break Fast Live), de acuerdo con la Ley 1801, artículo 92, literal 16, por no cumplir con los requisitos establecidos". Cabe resaltar que Ryan Castro tiene programado también un concierto con la misma productora para el próximo 31 de octubre en el Movistar Arena.



¿Qué pasó con el Forever Broken?

En la página de TuBoleta el evento Forever Broken ya aparece como cancelado y, según se lee en el comunicado, fue por "cuestiones logísticas" que no se podrá llevar a cabo el evento que iba a tener en su cartel a bandas como Black Veil Brides, Underoath, Silverstein, Senses Fail y I Set My Friends On Fire. Además, informaron sobre el paso a paso para que los usuarios reclamen su dinero de regreso.



Este evento, también de la productora Break Fast Live se iba a llevar a cabo en el Chamorro City Hall de Bogotá y tenía muy emocionados a los fanáticos de las agrupaciones. "Tuboleta informa a los interesados que, por motivos logísticos, el concierto FOREVER BROKEN, programado para el 28 de octubre de 2025 Chamorro City Hall, ha sido cancelado. Lamentamos cualquier inconveniente que esta cancelación por fuerza mayor, pueda causar. Ofrecemos nuestras profundas y sinceras disculpas y agradecemos el entendimiento de los interesados en asistir al concierto".

Los usuarios podrán reclamar la devolución del dinero -que solo sería del valor de la boleta, pero no servicio ni envío, según indicaron en el comunicado- hasta el 31 de diciembre de 2025 a través de la misma página.

