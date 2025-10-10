Movilidad en Bogotá hoy 10 de octubre: estas estaciones de Transmilenio cerraron por manifestaciones

Por manifestaciones que inciaron sobre las cuatro de la tarde de este viernes 10 de octubre, la movilidad en Bogotá se ha visto afectada sobre la calle 26, en inmediaciones de la Universidad Nacional.



5:50 p.m. Cierre vial en avenida El Dorado, en la carrera 33

La Secretaría de Movilidad informó que debido a las marchas, se implementó el cierre vial sobre la avenida El Dorado, en sentido oriente-occidente, en la carrera 33, y sentido occidente-oriente en la carrera 40.

Por su parte, Transmilenio indicó que sobre la calle 26 con carrera 33, la flota troncal está retornando en las estaciones Concejo de Bogotá y Quinta Paredes. Además, las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias no están operando.

Por lo menos 150.853 usuarios afectados se han visto afectados y varios están caminando para llegar a sus destinos.



Noticia en desarrollo.