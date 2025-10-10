¿Tiendas físicas de Shein llegarán a Colombia? Esto se sabe

Shein, la gigante del fast fashion, conocida por su enorme presencia online, sorprendió a sus millones de usuarios a nivel mundial al anunciar su llegada al comercio físico de forma. Si bien hasta ahora había sido famosa por sus pop-up stores y ventas exclusivamente digitales, ha anunciado la apertura de seis tiendas físicas permanentes en Francia a partir de noviembre de 2025. Este movimiento marca un hito clave en su estrategia global.



Tiendas de Shein en Colombia

Shein comenzó sus operaciones formales en Colombia a partir de agosto de 2024, al anunciar su llegada oficial, habilitar su plataforma adaptada a la moneda del país, permitir los pagos con la misma y poner en marcha descuentos de entrada al mercado. Sin embargo, el reciente anuncio de la tienda online ha generado interés en los colombianos, quienes se preguntan si las tiendas físicas también llegarán a nuestro país.

Por ahora, la llegada de tiendas físicas de Shein a los centros comerciales de Colombia no se ha confirmado y parece un escenario poco probable, pero no imposible.

Desde su llegada al comercio electrónico Shein ha participado en eventos de ventas masivas como Hot Sale 2025, ofreciendo grandes descuentos, lo que evidencia que los consumidores colombianos ya están familiarizados con su oferta digital. Todo indica que su operación hasta ahora se ha basado en importaciones logísticas, ventas en línea, marketing digital y pop-ups temporales en algunos casos internacionales.



Si esto llegara a pasar en Colombia, podría significar varias cosas:



Mayor demanda de espacios comerciales físicos si Shein decide abrir tiendas en el país los centros comerciales podrían verse interesados.

Cambios en la logística, aduanas y regulación, especialmente por temas de impuestos de importación, requisitos de calidad y normativas locales de comercio.

Para los consumidores, una experiencia híbrida: poder ver los productos en persona, probárselos antes de comprar, devoluciones más fáciles etc.

¿Dónde estarán ubicadas las primeras tiendas físicas de Shein?

Las primeras seis tiendas físicas permanentes de Shein estarán en Francia, y se ubicarán en varios grandes almacenes emblemáticos. La apertura inicial será en BHV Marais en París en noviembre de 2025. Posteriormente se habilitarán otras cinco sucursales en ciudades como Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, todas dentro del concepto de tiendas dentro de grandes almacenes operados por Société des Grands Magasins (SGM).

Este paso supone una transformación en el modelo de negocio de Shein, que hasta ahora había mantenido su oferta física limitada a tiendas temporales (“pop-ups”). La apertura de locales permanentes permitirá una experiencia de compra más tradicional, donde los clientes podrán ver físicamente, probar y adquirir en el momento.



Breve historia y origen de Shein

Shein fue fundada en 2008 en Nanjing, China por Chris Xu. Originalmente operaba bajo el nombre de ZZKKO, y su sitio de venta en línea fue sheinside.com. En sus primeros años, en la plataforma se vendían principalmente vestidos y moda femenina, con una cadena de suministro basada en China. Con el tiempo fue ampliando su catálogo a ropa masculina, infantil, accesorios, calzado, cosméticos, etc.



La tienda se ha caracterizado por su modelo de moda rápida (“fast fashion”): producción ágil, precios bajos, muchos estilos nuevos de forma frecuente. Su sede legal y operativa superior ahora se ubica en Singapur, aunque mantiene sus centros de producción, logística y cadena de suministro en China.



¿Qué implica este movimiento para SHEIN y para el mercado latino?

La decisión de Shein de abrir tiendas permanentes en Francia puede entenderse como un movimiento estratégico. Francia es un mercado clave europeo, con consumidores exigentes en moda y regulaciones más estrictas. Si logra consolidarse allí con éxito, podría replicar este modelo en otras regiones, incluyendo América Latina.

La apertura de las primeras seis tiendas físicas permanentes de Shein en Francia marca un cambio significativo en la trayectoria de la marca: del modelo totalmente digital y basado en pop-ups, hacia presencia física estable. Shein inicia esta estrategia en un mercado europeo relevante, lo cual podría sentar las bases para expansiones similares globalmente.

