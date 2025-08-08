VIDEO | Escalofriante robo en Bogotá: ladrones armados atracaron a conductor en plena vía pública

Un escalofriante hurto a mano armada, a plena luz del día y frente a decenas de ciudadanos, se presentó en el noroccidente de la capital del país. Los hechos habrían ocurrido durante la tarde del pasado 7 de agosto en el barrio Los Andes, en horas de la tarde, cuando un grupo de delincuentes motorizados intentaron atracar a un conductor en plena vía pública.

En imágenes grabadas por un testigo, las cuales fueron divulgadas a través de redes sociales, se evidencian los momentos exactos en los que dos delincuentes persiguieron a un vehículo en motocicleta y, aprovechando tráfico que se presentaba en la avenida Carrera 68, amenazaron al conductor.

La víctima del robo tuvo que bajarse de su vehículo, puesto que los atracadores lo amenazaron con armas de fuego, y allí entregó un bolso que cargaba. Este artículo, al parecer, habría llamado la atención de los señalados ladrones debido a que supuestamente contenía una alta suma de dinero que el conductor afectado había retirado minutos antes en un cajero automático.

Mientras esto ocurría, en plena vía pública, decenas de transeúntes, conductores y ciclistas que cruzaban por allí veían con terror y asombro lo ocurrido, pues los implicados sacaban su arma de fuego a plena luz de día y hasta hicieron bajar a la víctima de este robo para que entregara sus pertenencias.



#INSEGURIDAD 🚨 Conductor de un veh/particular fue víctimas de delincuentes en la tarde de este 7AGO en inmediaciones al Cafam del b/Floresta (Bogotá). Los antisociales aprovecharon un pequeño trancón sobre la Av. Cr 68 y con armas de fuego intimidaron a la víctima para robarle. pic.twitter.com/TimpAwc1Cj — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 8, 2025

Pese a esto, las autoridades de Barrios Unidos, a través de un comunicado sobre el hecho, afirmaron que los delincuentes se fueron sin el dinero, pues la víctima había alcanzado a entregar la plata a un familiar suyo antes de ser atracado. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer que habían ofrecido acompañamiento a la víctima del robo, pero que esta había optado por no aceptarla.

"En las horas de la tarde se presenta un hecho donde una persona retira una suma de dinero considerable de una entidad crediticia en un centro comercial. Al momento de llegar sobre la 68 hacia el sur, en el barrio Los Andes, es intimidado por dos sujetos en motocicleta, los cuales lo intimidan y le hurtan un bolso con unas pertenencias personales (...) La persona que había retirado el dinero, minutos antes, ya había hecho la entrega formal de ese dinero a otro familiar", dijo en un comunicado el comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos, mayor Jorge Arizal.

Los delincuentes continúan en libertad, sin embargo las autoridades ya iniciaron la respectiva investigación para dar con la identidad de los autores de este grave caso de hurto que se presentó en la capital del país. De la misma forma, la Policía hizo un llamado a los habitantes de la ciudad para solicitar acompañamiento de las autoridades en este tipo de situaciones en las que se retiran altas sumas de dinero.

"En primer lugar invitarles a la comunidad: este acompañamiento, por parte de la Policía, en todas las entidades crediticias de la capital es totalmente gratuito. Principalmente, con el fin de evitar estos casos y hechos relevantes", agregó el uniformado.

